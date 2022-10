Los mensajes con los que Kyrgios alega problemas mentales tras agredir a su pareja

A Nick Kyrgios le va bien en el tenis tras mucho tiempo de indecisión y sin entregarse a fondo, pero tiene serios problemas lejos de la pista. Su ex pareja Chiara Passari le acusó de haberla agredido en enero de 2021 y por eso el tenista australiano tiene un juicio el próximo mes de febrero, según decidió el juez tras la audiencia que se ha celebrado en Camberra.

En ella los abogados del tenista solicitaron que se desestime por problemas de salud mental la acusación contra el australiano por cargos de agresión a una expareja. El abogado del tenista, Michael Kukulies-Smith, pidió que se aplazara el caso para que se pudieran preparar los informes forenses de salud mental del deportista, que no estuvo en la audiencia celebrada este martes en Canberra, ya que está participando en el torneo de Tokio, en Japón. Una de las pruebas que manejan los abogados de Kyrgios son los mensajes que el tenista escribía en las redes sociales: “Estaba solo, deprimido, negativo, abusando del alcohol, las drogas, alejando a la familia y los amigos”, escribió en Instagram al recordar aquella época. “Sentía que no podía hablar ni confiar en nadie. Esto fue el resultado de no abrirme y negarme a apoyarme en mis seres queridos y simplemente empujarme poco a poco a ser positivo”, continuaba.

Con pruebas como esa, los abogados de Kyrgios, que se enfrenta a dos años de prisión, solicitan que se desestime el caso. Así, Kukulies-Smith afirmó que estaba completando la solicitud para ello, después de haber revisado el “historial médico de Kyrgios desde 2015, incluidas las divulgaciones públicas de sus problemas de salud mental”.

La ley australiana dicta que los magistrados tienen el poder de desestimar un caso si creen que una persona acusada tiene una discapacidad mental, al considerar que tratar un caso de esa manera sería beneficioso, tanto para el acusado como para la ciudadanía.

La relación entre Kyrgios y Chiara Passari terminó con una discusión en un hotel en la que acabó llegando la policía y obligándoles a dormir en habitaciones separadas. A partir de ahí Passari publicó en su Instagram, que ahora ha cerrado mensajes que mostraba su relación con el tenista: ““No puedo olvidar la vez que me dejó tirada en mitad de Nueva York a las 4 de la madrugada y se llevó mi cartera y mi móvil. Se fue en un coche con una de sus ex a otro club, yo estaba completamente en ‘shock’”, escribía.

En otra publicación ella le acusaba de de presumía con sus amigos de haber estado durmiendo tres días con una stripper, a lo que Kyrgios contestaba. “Fu hace dos años. No te suicides esta noche”. Y ella acaba la conversación:”“Cállate la boca y déjame en paz”, seguía Kyrgios. “Me estás diciendo que me vaya a suicidar. ¿Esto es una broma para ti?”.

Ahora Kyrgios está jugando en Tokio y ha hablado del caso: “Lo que puedo controlar solo llega hasta a un punto, y estoy tomando todos los esfuerzos necesarios y lidiando con todo esto fuera de la pista. Solo hay algunas cosas que puedo hacer, y estoy aquí en Tokio para jugar bien al tenis, para continuar con mi momento de forma y para hacer mi trabajo. Ya está, nada más”