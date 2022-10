Carolina Marín cae en la final del Open de Francia, pero vuelve a asustar

2nd place at French Open!🥈 So close and so proud of this week. Thanks for your amazing support 🙌🏻♥️



2ª en el Open de Francia 🥈 Muy cerca y muy orgullosa esta semana. Gracias por vuestro increíble apoyo 🙏🏻



📸 @badmintonphoto #PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/QSjTA4KhiE