Pepe Reina se queda a gusto con su respuesta a Rufián por el Tribunal Constitucional

También desde el deporte se está opinando acerca de lo que está sucediendo entre el Tribunal Constitucional y las Cortes. Es el asunto de la semana y es difícil ponerse de perfil y algunos, además, no están dispuestos a hacerlo. El lunes por la noche el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó, por 6 votos frente a 5, suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

La votación se saldó con los 6 votos de la mayoría conservadora del TC, frente a los 5 votos de la minoría que integra el bloque progresista. Los magistrados Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán anunciaron un voto particular.

Esto provoco muchísimas reacciones de todos los grupos políticos y sus representantes. Uno de ellos fue Gabriel Rufián que decidió ser original y mezclar todo un poco: “ÚLTIMA HORA || El Tribunal Constitucional decide paralizar un pleno del Senado que no le gusta, dar una Champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobre sueldos del PP como propina”, escribió en las redes sociales.

Sin que viniera mucho a cuento, el portavoz de ERC citó al Real Madrid y a Pepe Reina, en un mensaje coctelera en el que mezcló el deporte, el Constitucional y hasta las propinas. Quiso ser gracioso o llamar la atención, como suele hacer en sus mensajes en las redes, aunque no está claro que lo consiguiera.

Sí que recibió la respuesta de Pepe Reina, un futbolista que ha dejado muy clara su visión política y que no puede estar, ideológicamente, más lejano de Gabriel Rufián. El guardameta, campeón del mundo con España en el Mundial de 2010, es tan rápido respondiendo como despejando los balones que se acercan a su portería. “Tranquilo Gabriel, voy a estar únicamente 18 meses Tenéis que ir pensando otro plan,de momento “el golpe” no está saliendo como preveíais! Mucha suerte”, le contesta el ahora portero del Villarreal. Reina hace referencia a uno de los asuntos habituales en las redes cuando se contesta a Rufián: sus rivales aseguran que el portavoz en el Congreso de ERC dijo que se iría de la política en 18 meses, que se necesitan relevos, pero pasó ese tiempo y no cumplió con lo que había prometido.

Tranquilo Gabriel,voy a estar únicamente 18 meses😂😂😂

Tenéis que ir pensando otro plan,de momento “el golpe” no está saliendo como preveíais!😉 Mucha suerte!😎 https://t.co/vdQLG5BWdW — Pepe Reina (@PReina25) December 19, 2022

Ahora el Tribunal Constitucional ha concedido un plazo de díez días a la Fiscalía, al Congreso y a las demás partes personadas (PP, PSOE y Unidas Podemos) para que presenten alegaciones respecto a si mantiene paralizada la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio TC.

Según recoge la parte dispositiva, hecha pública por el tribunal, el Pleno ha abierto una pieza separada en la que da “un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectúen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada”.