De crack a marca: los cambios físicos más espectaculares de los futbolistas

Cristiano gana más con un post en Instagram que jugando al fútbol y es que como subraya un dicho popular “no hay gente fea sino pobre”. El fútbol es uno de los deportes más seguidos en el mundo y los futbolistas son verdaderas estrellas, cuya imagen se ha convertido en una mina de oro: lo mismo meten goles que posan en calzoncillos. Su apariencia física es, sin duda, una clave de éxito fuera de los terrenos de juego y una excepcional fuente de ingresos por lo que muchos de ellos no han dudado en pasar por el quirófano. Prueba de ello, es el multimillonario contrato que acaba de firmar Cristiano Ronaldo gracias no a la calidad de un futbolista venido a menos sino a su potente marca fuera de los terrenos de juego.

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el fichaje del año tras firmar su nuevo contrato con el Al-Nassr de Arabia. El portugués ganará 200 millones de dólares por temporada, lo cual lo convertiría por mucho, en el atleta mejor pagado en todo el mundo. La leyenda del Real Madrid percibirá un total de 16,66 millones de dólares al mes; 547,945 dólares al día; para terminar con la friolera de 22,831 dólares por hora (21.280 euros). De hecho, cada 60 segundos ‘el Bicho’ recibirá un al rededor de 380,517 dólares (unos 355.000 euros). El delantero pone así un millonario broche a una carrera marcada de éxitos y en la que su cambio físico ha sido espectacular. Y es que el portugués cuida su cuerpo al milímetro consciente de los desorbitados ingresos que el proporciona vía publicidad, redes sociales o con su propias marcas de ropa.

Un caso similar es Sergio Ramos que no ha dudado en recurrir al bisturí para potenciar su marca SR4.

Estos son los cambios físicos más espectaculares de los futbolistas:

1. Héctor Herrera

El brutal cambio de Héctor Herrera FOTO: Instagram La razon

El cambio físico del centrocampista del Houston Dynamo de la MLS es tan espectacular que está irreconocible. En julio de 2018, cuando Héctor Herrera todavía jugaba en el Porto, lanzó un comunicado para informar que se había sometido a dos cirugías: una rinoplastia funcional y una otoplastia. El mediocampista azteca detalló en aquel entonces que se había operado “con la finalidad de respirar con mayor facilidad”, para mejorar su rendimiento deportivo.

Sin embargo, lo que Herrera probablemente nunca imaginó es que las fotos que mostró después de la cirugía marcarían un antes y un después en su carrera. Una nariz más recta, con evidentes cambios en su tabique nasal, y unas orejas más pegadas a la cabeza, entre otros detalles, fueron los cambios estéticos que cambiaron radicalmente su físico.

2. Cristiano Ronaldo

El astro portugués está obsesionado con su cuerpo por lo que, además de machacarse en el gimnasio, no ha dudado en someterse a varios tratamientos. Cristiano se ha operado la nariz, se ha sometido a una cirugía maxilofacial para mejorar su tercio medio e inferior y mejorar su dentadura. Ha hecho uso del botox para modificar la posición de sus cejas y también para disimular las arrugas del tercio superior del rostro. Además de su rostro, el flamante jugador del Al-Nassr también ha moldeado su cuerpo en el quirófano. El delantero se ha realizó durante su etapa en la Juventus una “lipoescultura con ultrasonido que le ha permitido realizar las marcaciones abdominales”.

Cristiano Ronaldo FOTO: Instagram La Razon

Pero sin duda la intervención más llamativa salía a la luz el pasado mes de junio. El futbolista se sometía a un nuevo tratamiento con botox, pero en una zona diferente y más íntima como son los genitales, exactamente en el pene.

3. Sergio Ramos

Sergio Ramos FOTO: Archivo La Razon

El defensa del PSG es sin duda el “pichichi” de los retoques estéticos. Entre las intervenciones, Ramos se habría puesto bótox en frente, entrecejo y patas de gallo. Además, se habría puesto relleno en la zona periocular, ya que sus ojos, hace años, se notaban mucho más hundidos que ahora. Asimismo, se habría realizado una rinoplastia en el año 2007, cuando sufrió un golpe en la nariz durante un partido. Por último, el futbolista se habría puesto ácido hialurónico en pómulos y mandíbula. En cuanto a la dentadura, se habría hecho: ortodoncia invisible, blanqueamiento y carillas.

4. Leo Messi

Messi también ha cambiado mucho su imagen FOTO: Archivo La Razon

La “Pulga” ha cambiado mucho su aspecto desde que se hiciera mundialmente conocido con tan solo 17 años. El flamante campeón del mundo se sometió una dieta especial denominada “gasolina súper” que le ayudo a tonificar mucho su zona abdominal. Asimismo, Messi se ha sometido a dos cirugías, una rinoplastia y una otoplastia, para mejorar su nariz y orejas.

5. Iker casillas

Casillas se ha sometido a dos injertos capilares FOTO: Archivo La Razon

El ex portero del Real Madrid decidió someterse a un injerto capilar justo antes de la Eurocopa del 2012. La prensa se dio cuenta y no se hizo esperar publicando con todo lujo de detalles que Casillas había acudido a una clínica en Madrid, cercana al Santiago Bernabéu para realizarse un microinjerto capilar con la técnica FUE. Este método es uno de los más avanzados que existen hoy en día, consistente en extraer de forma individual los folículos pilosos del área donante de la cabeza (occipital y lateral), para después implantarlos en las zonas que había que llenar de cabello. Al de Móstoles siempre le ha preocupado mucho su caída de pelo por lo que durante el confinamiento por el Covid-19 no dudó en someterse a un segundo trasplante capilar.

6. José Mari

Alejado del fútbol profesional desde su retiro en 2013, cuando sufrió una lesión mientras era futbolista del Xerez, el español José Mari asombra a propios y extraños por su impactante transformación física.

El exgoleador de Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Milán, entre otros grandes clubes, siempre se caracterizó por su imagen desgarbada y el pelo largo. Pero el duro entrenamiento al que se somete desde hace tiempo hizo su efecto y los resultados son asombrosos. Apasionado de las pesas. ahora pesa 100 kilos y presume de músculos en las redes sociales.

7. David Beckham

David Beckham FOTO: Archivo La Razon

En 2018 The Sun desveló el trasplante capilar al que se habría sometido el inglés. Para comparar, utilizaron fotografías de unos meses antes cuando Beckham llevaba el pelo hacia atrás, dejando ver ligeramente parte de sus entradas. Tras una época en la que únicamente lució sombreros, apareció con el pelo de punta y una línea de pelo bien marcada en el comienzo de su frente que hacía evidente el tratamiento que había llevado a cabo. Aunque el niega cualquier tipo de tratamiento estético, los profesionales sí aseguran que David Beckham ha recurrido al bótox. Este tratamiento no quirúrgico crea una frente suave y limita las líneas de expresión o el ceño fruncido.

8. Dani Alves

Alves se operó sus orejas de soplillo FOTO: Archivo larazon

El ex jugador del Barça pasó por una Otoplastia para acabar con el efecto “orejas de soplillo”. Una cirugía muy sencilla que sin duda mejoró considerablemente su aspecto.

9. Gareth bale

Gareth Bale FOTO: Instagram La Razon

Gareth, que acaba de anunciar su retirada del fútbol, sabía que tenía que invertir en su apariencia para ser reconocido como uno de los principales talentos del mundo. El pálido prodigio adolescente se puso un poco de bronceado falso y arregló sus orejas de soplillo. Y tampoco olvidó sus dientes que ahora lucen blancos y alineados.

10. Neymar

Hace unas semanas, Neymar compartía en sus ‘stories’ de Instagram el innovador tratamiento al que se sometió para llegar en plena forma al Mundial de Qatar. El futbolista del PSG mostraba el centro médico que se encarga de estos cuidados, pero que se caracteriza por tener una técnica novedosa y pionera que es muy demandada por los futbolistas y celebrities debido a sus magníficos resultados. El futbolista es asiduo al masaje modelador Método Renata França el cual es ideal para deshacer la grasa localizada no deseada, ya que alcanza las capas más profundas de la piel, activando el metabolismo y aumentando la circulación sanguínea.

Pero el brasileño no solo cuida su cuerpo sino también su cara. Juliana Neiva es la dermatóloga que atiende a Neymar desde hace 6 años, aun cuando jugaba en el Barcelona. La especialista visita al jugador cada cuatro meses para seguir con su tratamiento para cuidar su piel. “A Neymar le creamos una rutina de limpieza de la cara con un jabón específico para pieles grasas dos o tres veces al día. Antes de entrenar, siempre recomiendo usar un protector solar con buena fijación, por el sudor”, mencionó Neiva.