Acusan a Jannik Sinner de copiar la raqueta de Djokovic

Jannik Sinner, número 1 del mundo, está siendo tendencia después de que se hayan filtrado unas imágenes con una raqueta negra y sin ningún tipo de logo que es diferente a la que suele utilizar. Y es que, la nueva raqueta del tenista italiano recuerda a la 'Head Speed Legend' que suele utilizar Djokovic. "¿Está copiando a Djokovic y elige la raqueta que utiliza el mejor de todos los tiempos?", se preguntó el medio croata 'Novosti.rs'. A partir de ahí, muchos fueron los rumores que apuntaban a que Sinner sí le estaba copiando.

Pero esta intrahistoria no se queda aquí. Sinner también contrató a un fisioterapeuta y a un preparador físico que formaron parte del equipo de Djokovic.

En medio de esta lucha mediática, el tenista Joao Fonseca habló hace unos días sobre Sinner. “La primera vez que traté con Jannik fue el año pasado en las Nitto ATP Finals, estuve esa semana como sparring de los jugadores y entrenamos durante los primeros días, ahí descubrí que era un chico muy agradable. Recuerdo hablarle sobre mi idea de irme a la Universidad, a lo cual me respondió: ‘Eres demasiado bueno para esto, intenta hacerte profesional’. Eso fue muy agradable, aunque pensé que me estaba tomando el pelo o bromeando (risas). Esa fue la primera vez que entrené con él, todo su equipo fue muy agradable conmigo”, rememora con emoción el brasileño de Río.

Taylor Fritz también elogió a Jannik. "Lo que más me impresiona de Jannik y Carlos es lo increíblemente bien que se defienden. En realidad, ni siquiera lo que hacen es defenderse, sino que cuando se ven desplazados a alguna esquina de la pista, revientan la pelota. Puedo estar en un intercambio de revés a revés con ellos, y sé que si me invierto de drive, mi golpe tendrá que ser realmente bueno. Si no logro desbordarlos completamente, la siguiente bola me desplazará por completo", explicó Fritz.

El italiano se proclamó hace un mes campeón en el Abierto de Estados Unidos en mitad de la polémica del dopaje que tantos debates le generó en el mundo del tenis, donde incluso otros tenistas como Kyrgios opinaron al respecto. "Espero que a la gente que dirige esto no le importe que sea el número 1 y tenga dinero", escribió como respuesta a la publicación de la noticia".