El enganchón de Tebas con Topuria: "Te aviso que soy difícil de tumbar"

El próximo sábado 26 de octubre, los fans de las artes marciales mixtas (MMA) tienen una cita ineludible en el UFC 308, que se celebrará en el Etihad Arena de Abu Dabi. En la pelea estelar de la noche, Ilia Topuria defenderá su título de peso pluma ante el experimentado Max Holloway, actual número dos del ranking de las 145 libras.

Este será el primer combate en el que el hispano-georgiano pondrá su cinturón en juego tras vencer a Alexander Volkanovski en febrero. El Matador esta decidido a dar a España otra gesta histórica en el deporte con mayor crecimiento del mundo.

Sin embargo, la cita histórica ha sufrido un cambio que los fans deben tener en cuenta. El horario, que en un primer momento estaba adaptado para que todos los seguidores españoles pudieran disfrutar del evento, ha sido modificado ligeramente.

Hay que recordar que la última pelea del hispano-georgiano se disputó en Estados Unidos, por lo que los seguidores a las Artes Marciales Mixtas tuvieron que madrugar o trasnochar para poder ver al campeón vencer ante Alexander Volkanovski.

El clásico trastoca el combate

Si bien el horario no cambia de manera radical, si se va a realizar un pequeño retraso. Por un lado, las peleas preliminares no se verán afectadas, por lo que la hora de comienzo será a las 16:00 hora peninsular.

Sin embargo, las peleas de la cartelera principal si sufrirán pequeños cambios. Este movimiento se debe a que la pelea estelar entre Topuria y Holloway podría coincidir con los minutos finales del partido del Real Madrid y el Barcelona. Por ello, la UFC va a realizar pequeños retrasos entre pelea y pelea, con el objetivo de que el combate por el cinturón se dispute a las 23:00 hora peninsular.

Lo horarios no gustaron nada a Topuria que no dudo en mostrar su enfado cargando directamente contra el presidente de LaLiga. "A ver si en lugar de noquear a Holloway tengo que noquear al responsable que puso el horario del Clásico el mismo día, a la misma hora. ¿Javier Tebas? Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo. Me duele que la gente no pueda disfrutar de ello desde el principio", comentó Topuria en el Media Day previo al evento UFC 308, en el que el campeón intentará retener su título ante Max Holloway.

Una afirmación a la que Tebas, muy activo, no tardó en responder. "¡No sabía que me tenías en tus planes de knockouts!", comenzó diciendo el mandatario antes de lanzar una advertencia a "El Matador". "Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar el Clásico a la hora que todo el mundo quiere", le avisó.

A pesar del rifirafe, Tebas no dudo en apoyar a Ilia para el combate. "¡A Max Holloway dale con todo!", sentenció