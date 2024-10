Las lágrimas de Manolo Lama al hablar de sus excompañeros de Gol: "La profesión está muy jodida..."

El periodista deportivo Manolo Lama se sinceró en LOTD sobre cómo vivió el cierre de "El Golazo de Gol". Un programa que él presentó y fichó mucho gente para confeccionar la plantilla. "A mí que el programa lo quitaran pues bueno... Pero me dolía por mi gente, mis compañeros que tuvieron el valor de irse de Mediaset y de venirse a un niño que venía nuevo como este que duró 8 años. Eso sí que me dolió", relató el periodista.

Lama empezó a derrumbarse. "En pantalla no se vio, pero si tú vieras la cantidad de gente que lloraba. Era duro verles así y aguanté hasta el último segundo porque quería que el programa fuera entretenido que así fue, pero luego me colocaron a mi hija que estaba haciendo prácticas", alegó.

Además, Manolo reconoció que su hija se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. "Mi hija sabía de mi sufrimiento porque me lo percibía en casa. En cambio, ella veía que cuando yo llegaba a la tele me vestía de Superman. Lloro por ellos porque hay muchos que se van colocando, pero hay otros que aún no. Tienen hijos, tienen hipotecas, tienen familia... cada uno que me llama y me dicen que se ha colocado pues no veas. Y sigo ahí peleando para que estén todos colocados y ayudándoles, pero es jodido. Ahora mismo la profesión está muy jodida", zanjó.

Muchos fanáticos del fútbol hicieron viral el vídeo y enviaron a Lama todos sus ánimos tras verle así. Sin duda, el periodista de COPE es uno de los grandes narradores de la historia.