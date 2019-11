Aitor, el portero del Levante, "liberado" de ir a la mesa electoral el 10 N

Puede que el Levante si pueda contar con su portero Aitor Fernández, que era suplente de una mesa electora el domingo 10 N. Si no va la titular, le toca al suplente estar todo el día recogiendo votos. Pero Aitor va a tener suerte. Probablemente tendrá que presentarse por la mañana, después de que se le negara la petición de no ir porque tenía partido en San Mamés contra el Athletic. Tendrá que ir, pero no va a tener que quedarse.

""A no ser que sea una cosa vital, que ahí ya no puedo decir yo, voy a ir seguro a las ocho de la mañana. O sea, que en ese sentido estad tranquilísimos. Ya le podéis decir a Aitor que por mí no hay ningún problema. Yo voy a ir a las ocho sí o sí. Ya me tocó anteriormente y esta es la segunda vez que me toca, pero decidle que tranquilo...", ha confirmado en una entrevista a 'Superdeporte" Begoña Balanzategi, vecina de Mondragón, que es la presidenta titular de la mesa. Presidenta y como ella reconoce, aunque no le gusta el fútbol: de la Real Sociedad.