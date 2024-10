Alcaraz asusta recién aterrizado en Shanghái

Como si no hubiera realizado en un vuelo privado los 1.214 kilómetros que separan Pekín de Shanghái. Alcaraz debutó en el penúltimo Masters 1.000 de la temporada mostrando el mismo nivel que le sirvió para derrotar a Jannik en la final de la capital china. El número dos del mundo se impuso a Juncheng Shang por un doble 6-2 y en tercera ronda le espera otro tenista local, Yibing Wu, que ocupa el puesto 560 del ranking mundial, aunque hace algo más de un año rozó el "top 50".

Alcaraz está ofreciendo un tenis en la gira asiática que no tiene nada que ver con el que mostró el curso pasado y eso le convierte en favorito en Shanghái donde también están Sinner y Novak Djokovic. Juncheng Shang no fue obstáculo alguno para Carlitos. No acusó la paliza de más de tres horas de la final en Pekín y desde el primer juego intimidó al asiático con la misma derecha que aterrorizó en Pekín y con una frescura física que cuesta ver en sus rivales a estas alturas de la temporada. En el tercer juego del segundo set se acabó el partido pese a que Shang intentó rehacerse. Carlitos salvó una bola de break y resolvió el estreno con autoridad.

Shang, con 19 años, se topó con un rival inalcanzable. "Es uno de los jugadores más rápidos, así que creo que eso le ayuda un poco a realizar golpes emocionantes", aseguraba en la web de la ATP. "Jugué contra él en el Open de Australia. Por desgracia, tuve que retirarme después de dos sets, pero fue una experiencia muy divertida jugar contra él en la Rod Laver y ver a alguien sólo dos años mayor que yo compitiendo al más alto nivel. Es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, así que fue muy divertido", comentó.