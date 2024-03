Alcaraz roza la perfección ante Monfils camino de los octavos de Miami

Alcaraz ya está en octavos de final de Miami después de una exhibición ante Monfils. El francés se rindió en poco más de una hora por la avalancha de tenis que tuvo enfrente. El 6-2 y 6-4 fue el fiel reflejo de lo que se vio en el Hard Rock Stadium durante 73 minutos. El galo reconoció en enero que no le quedan muchos torneos y su actitud fue ejemplar ante un rival que ofreció una superioridad abrumadora. Fue el Alcaraz de la última semana en Indian Wells. Una combinación de solidez con detalles de brillantez y con una concentración, salvo un instante del segundo set, que le hace todavía más peligroso. En octavos espera el ganador del Musetti-Shelton.

Lo comentó Andy Murray después de la victoria de Alcaraz ante Carballés en la segunda ronda. Publicó el escocés en "X": "Watching Alcaraz tennis make me smile" ("Ver a Carlos Alcaraz jugando a tenis me hace sonreír"). Pero es que la clave del tenis del nuevo Alcaraz, del que se vio en las últimas rondas de Indian Wells, es que combina el divertimento, el espectáculo, el show, con unas dosis de paciencia y de construcción del punto que antes no tenía. Esa combinación le convierte en un jugador todavía más peligroso. Si a la media docena de "highlights" que ofrece mínimo en cada partido le añade consistencia... la raqueta que está enfrente sufre muchísimo.

Alcaraz se encontró además con un leve contratiempo físico que despistó a un meritorio Monfils. Con 2-2 y 0-30 el francés estaba al servicio y un mal gesto en su tobillo izquierdo, que no pasó a mayores, lo descentró. Lo suficiente para regalar el servicio con una doble falta y un error en un revés a dos manos. Carlitos agradeció el favor. Se encontró con un break que casi no había buscado y la solidez se incrementó. Con Alcaraz centradísimo, Monfils tenía poco que hacer. Sus cuatro primeros juegos se agradecieron. Fue tan atrevido como siempre, tan agresivo como de costumbre, pero... le traicionó un instante el físico y trató de regresar, pero Carlitos no le dejó.

Era difícil que el francés recuperase el nivel de los cuatro primeros juegos Monfils. Lo intentó, pero si el rival apenas comete errores el desgaste mental se convierte en una tortura. El español cerró el primer parcial en poco más de media hora y en el juego que abrió el segundo set sumó un break en blanco. Otra de las claves en el juego del nuevo Alcaraz y que ha comentado recientemente es aprovechar las pelotas de break y lo hizo con precisión quirúrgica. Las tres oportunidades que tuvo las aprovechó y eso le dio renta suficiente para llevar el partido con autoridad. Monfils no encontró nunca la forma de generar algún problema al español. Sufrió otro break en el quinto juego y no le quedó otra que rendirse ante un Alcaraz que rozó la perfección.

La primera jornada de la segunda semana también ha deparado la victoria de Khachanov ante el argentino Francisco Cerúndolo en un partido dramático de casi tres horas y que se resolvió para el ruso por 6-1, 5-7 y 7-6 (7/5). El argentino llegó a salvar cuatro puntos de partido y estuvo cerca de la remontada. Khachanov se medirá en octavos con el alemán Alexander Zverev, que superó al estadounidense Eubanks por 7-6 y 6-3.