Ale Salazar y Arturo Coello, números uno del pádel: "Para ganar hay que perder mucho"

Arturo Coello (21 años, Valladolid), número uno del mundo; y Ale Salazar (37 años, Madrid), cuatro del mundo, pero que era la primera del ranking antes de tener que parar por una lesión, se juntan en Madrid en el "Mad4padel" para un evento organizado por TQ Alternative Investments en el que los profesionales dan sus consejos y terminan jugando con los amateurs. Estarán en breve en la capital de España, pero para la próxima prueba del World Padel Tour (16-24 de septiembre). Entre consejo y consejo, Ale y Arturo reflexionan sobre el crecimiento de su deporte.

¿Cómo están viendo el nivel de los participantes?

Arturo Coello (AC): Muy divertido, muy entretenido. La verdad es que yo creo que el pádel te da eso, si encuentras cuatro personas que tienen un nivel similar, da igual el nivel de juego, lo disfrutas y a nosotros también nos hace disfrutar, vemos como gente que no juega cada día se esfuerza y es entretenido.

Ale Salazar (AS): El disfrute nuestro es verles a ellos disfrutar de esta jornada con TQ, y apoyando cada uno a su equipo para ver quién gana en este evento.

Hablando de consejos. ¿Cuál es el mejor que le han dado en su vida?

AC: Yo lo resumo a nivel vida: que cuando tú te dedicas a algo lo hagas al cien por cien. A mí eso me lo explicaron mis padres muy fácil, que hacer las cosas al cincuenta por ciento es perder el tiempo. Yo hago las cosas al cien por cien o si no no las hago. Es el mejor consejo que me dieron, aparte de que disfrutara e hiciera algo que haría gratis.

AS: Coincido, un poco matizando el hacerlo con la máxima pasión. Es lo que más nos gusta a los dos y por suerte podemos vivir de ello, aunque es algo, como decía Arturo, que haríamos gratis. Es nuestra profesión, vivimos de ello y es un privilegio.

¿Y eso es lo que recomendarían a los que empiezan?

AC: Lo principal para los que comienzan es que disfruten y si alguien lo ve más como una forma de vida o como un trabajo que sea consecuente con sus decisiones y si se quiere dedicar... Yo a los jóvenes que me preguntan lo que les digo es que sean consecuentes, que es difícil y el esfuerzo es grande, pero después también la recompensa es muy grande.

AS: Y que tengan paciencia, porque todo el mundo quiere ganar, pero para ganar hay que perder mucho. En tu vida deportiva vas a perder más de lo que vas a ganar y hay que gestionar muy bien esas frustraciones que son parte del proceso.

¿Qué esperan de lo que queda de temporada?

AS: Yo acabo de volver de una lesión, de una cirugía, tenía un rumbo que se me ha cambiado, ahora también tengo otra compañera [la portuguesa Sofía Araújo], así que adaptarme lo mejor posible, llevamos dos torneos juntas y ha sido fantástico. Más allá del codo, que está muy bien y es lo más importante, con la nueva compañera me he sentido muy a gusto, muy bien, y a mejorar como pareja.

AC: Espero seguir acoplándome con Agus [Agustín Tapia, su pareja], es el primer año del proyecto y está yendo mejor de lo que esperábamos los dos y ojalá que sigamos poquito a poco progresando.

"El pádel llega ya a todos los lugares del mundo. No tiene techo"

¿Cómo ven la evolución de su deporte?

AC: El pádel a día de hoy no tiene techo. No está cerca de ser un tenis o el fútbol, pero es un deporte muy social que practica todo el mundo y creo que los jóvenes, gracias al trabajo que han hecho los más veteranos [y señala a Ale], tenemos un deporte muy bonito por delante y mucha responsabilidad de ayudar a que siga creciendo y a llegar a todas las partes del mundo.

AS: Totalmente, yo llevo viendo la evolución durante muchos años esta transición, y no puedo sentir más orgullo por haber puesto mi granito de arena para que el pádel siga creciendo, se juegue en todos los países. Cada lugar nuevo al que vamos lo siento como muy especial: “Guau, esto hace años era impensable y ahora estamos aquí jugando ante miles de personas, aficionadOs”. No hay más que países que abren clubes, no hay techo, es alucinante.

Ser el número uno, el mejor en lo que haces, ¿qué supone?

AC: Alejandra eso te lo sabe responder.

AS: Bueno...

AC: Yo lo estoy descubriendo poquito a poco. Aparte de ser un regalo, es una responsabilidad. Hay que estar a la altura fuera y dentro, yo lo intento cada día, no sé el tiempo que estaré, pero que la gente me recuerde y piense que soy un profesional y di todo.

AS: Es una responsabilidad, pero bendita responsabilidad, bendita presión...

AC: A mí siempre me decían que lo más bonito es llegar a ser número uno del mundo, pero no, es bonito, pero el reto es estar la mayor cantidad de tiempo posible. Ojalá lo pueda mantener este año y serlo muchos más.

AS: Y serlo con diferentes compañeros... Te vas marcando retos a lo largo de tu carrera, y cuando lo consigues, siempre hay más.