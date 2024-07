Ancelotti da por cerrada la plantilla

Carlo Ancelotti se volvió a estrenar en una rueda de prensa previa a partido de cara a la temporada 2024-25. El estreno del Madrid será ante el otro equipo de la vida de Carletto, el Milan. Curiosamente, Ancelotti nunca jugó un partido oficial contra el Milan.

"La verdad que no estoy preocupado porque tenemos una gran plantilla en todas las posiciones. Se ha incorporado Kylian que es un jugador fantástico y como he dicho, no tenemos mucho tiempo para preparar los primeros partidos, pero los jugadores volverán en buena forma. Tienen un programa que empieza 15 días antes de su llegada", dijo al ser preguntado por las sensaciones.

"Es un poco particular porque poco a poco están volviendo los jugadores. Hemos podido evaluar bien a los jóvenes de la cantera... y todo lo que llega, lo hacen en buena forma. No es como la temporada de hace unos años. Llegan preparados. Para los jóvenes es un buen momento", dijo respecto a los jóvenes canteranos.

"Está cerrada. Ha vuelto Vallejo, Alaba se está recuperando y los jóvenes que están entrenando con nosotros tienen calidad. En esta posición estamos muy bien cubiertos. No hay salida porque todos quieren quedarse", aseguró.

"El juego vertical es lo que queríamos también con Kroos. Si llegas rápido al campo contrario tienes más posibilidades de crear problemas al rival. ¿Dónde jugará Bellingham? Cuanto más cerca está del área es mejor. Tenemos a Modric, Tchoaumeni, Valverde... Tenemos la idea de defender bien y repetir lo que hicimos bien el año pasado", zanjó.

Ancelotti tiene el objetivo de integrar a Mbappé a una plantilla que viene de ganar un doble espectacular con LaLiga y la Copa.