Aragón domina el Campeonato de España de Doma Clásica de Menores

El Campeonato de España de Doma Clásica de Menores disputado en las instalaciones de Dehesa Montenmedio citó a las mejores promesas nacionales de la disciplina.

Los primeros en coronarse fueron los campeones de España por equipos. Por primera vez, Aragón consiguió colgarse el oro en la prueba colectiva. Bajo el nombre de "Goya", con una media total de 70,352%, el conjunto estuvo capitaneado por Alfonso Gormaz y formado por Javier Guillén con "Resuelto AS", Jorge Samper con "Sevillano Aran", Paula Pérez con "Helix V" y Saúl Navascués con "Hilbert Fan B Elisabeth Hoeve". El podio por equipos lo completaron la Comunidad de Madrid y Andalucía.

Los alevines, los más pequeños, disputaron directamente su final con los 18 mejores binomios. La madrileña Paloma Jiménez confirmó su excelente estado de forma y se proclamó campeona de España con "Gitana" tras un acumulado de 214,649.

La última jornada fue decisiva para el resto de categorías. En Infantiles, el valenciano Alfonso Roig se llevó el oro con "Strandgaards Doleys" (218,046. En Juveniles 0*, la vasca Maite Cavaliere fue la mejor con Future Project (214,321).

Las finales con kür musical fueron las que mayor expectación despertaron. En Juveniles 1* brilló el castellanoleonés Hugo Melida con "Goya A".

La categoría de mayor nivel fue la de Jóvenes Jinetes, también con final de kür, donde el aragonés Javier Guillén volvió a ser el gran protagonista. Montando a "Resuelto AS" dominó desde las primeras jornadas y confirmó su hegemonía en la gran final con un acumulado de 215,258. Con este resultado revalida el título conseguido en 2024 y suma ya cinco campeonatos de España consecutivos, un logro con el que cierra su etapa en esta categoría.

KAR Sport Horses ejerció como patrocinador de la categoría de Jóvenes Jinetes. Con sede en los Emiratos Árabes Unidos, este equipo ecuestre de primer nivel cuenta con una década de trayectoria en Doma Clásica y Salto. Combina la equitación de élite con el cuidado ético y estándares internacionales, desarrolla caballos y jinetes de clase mundial, fomenta nuevos talentos y promueve una cultura de disciplina, resiliencia y elegancia a través de las fronteras, valores que encajan plenamente con el espíritu de la competición.