Arman Tsarukyan señala las claves para que Ilia Topuria se convierta en leyenda: "Si nos gana a mí y a..."

Son días movidos en la familia Topuria. Tan solo faltan 11 días para que Aleksandre Topuria regrese al octágono de la UFC para enfrentarse a Bekzat Almakhan en el UFC Qatar del próximo 22 de noviembre. Allí estará Ilia Topuria, en medio de toda la controversia acerca de cuándo regresará para defender el cinturón.

El campeón acapara todas las miradas mientras se mantiene en el puesto número uno del ranking libra por libra. Tras la marcha de Makhachev del peso ligero, Ilia Topuria se convirtió en el sucesor de un trono muy disputado. No obstante, las actuaciones de Ilia sobre la jaula han demostrado que es uno de los mejores luchadores que tiene la UFC.

Aún así, siempre aparecen detractores que cuestionan lo logrado. En este caso, Arman Tsarukyan se ha encargado de deslegitimar las victorias del hispano-georgiano, dejando una lista de deberes para Ilia si quiere convertirse en leyenda.

Tsarukyan crítica el historial de Topuria

Arman Tsarukyan es uno de los principales enemigos de Ilia Topuria. Durante varios meses, el armenio ha tratado de provocar un combate contra el campeón, algo que no ha logrado. Tsarukyan se enfrentará a Dan Hooker el 22 de noviembre, por lo que su ansiada pelea contra 'El Matador' tendrá que esperar.

Sin embargo, el armenio ha dejado un 'recado' dirigido al campeón. Y es que en una entrevista para Championat, Arman ha desacreditado las victorias de Ilia en los últimos años, asegurando que no ha vencido a nadie en su mejor momento.

"Creo que no ha luchado contra alguien que esté verdaderamente en forma en ese momento. Peleó contra Volkanovski, que ya había sido noqueado, había pasado por mucho. Holloway, básicamente, solo pelea por dinero", confirmaba.

El trabajo por hacer, según Tsarukyan

Ante esta situación, Tsarukyan ha tratado de bajar el interés que existe sobre Ilia Topuria, y le ha 'encargado' una misión si quiere convertirse en uno de los mejores peleadores de las artes marciales mixtas. En concreto, el armenio apunta a dos grandes victorias.

"Creo que si me vence a mí y a Islam, entonces sí que será uno de los mejores luchadores de todos los tiempos", aseguraba.

Paddy Pimblett de por medio

En este contexto, la realidad es que Ilia Topuria parece estar cerca de defender el cinturón ante Paddy Pimblett, un rival que ha sido muy cuestionado. El inglés no ha logrado vencer a nadie con peso dentro de la división, y tan solo su historia personal con el hispano-georgiano le daría la posibilidad de ser el próximo contendiente al título.

Tal es el debate de si debe o no tener la oportunidad que Justin Gaethje, uno de los grandes luchadores del peso ligero y posible contendiente, ha amenazado con retirarse de la UFC en caso de que sea el inglés el que luche por el cinturón.

La realidad es que la compañía aún no ha definido el futuro de Ilia Topuria, y todo son especulaciones. Lo único que se conoce es que Dana White e Ilia Topuria contemplan la posibilidad de que el hispano-georgiano esté presente en la primera cartelera numerada de 2026 en enero, sin nada confirmado aún.

Pasan las semanas y parece que la cuenta atrás para tener más detalles sobre lo que sigue en el camino de Ilia Topuria ya ha comenzado. El campeón espera la llamada de la UFC para determinar su camino, con una mirada puesta en lo que ocurra este fin de semana entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena.