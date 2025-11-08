Paddy Pimblett se desespera y vuelve a mandar un mensaje a Ilia Topuria: "Firma el contrato si tan malo soy"

Paddy Pimblett sigue dando que hablar. Su nivel mediático es enorme, y quiere aprovecharlo al máximo para tratar de forzar de cualquier forma el combate por el título del peso ligero. El objetivo del inglés es lograr pelear contra Ilia Topuria, después de varios años en los que ambos se han dicho de todo.

El odio es mutuo, y 'The Baddy' quiere resolverlo en la jaula. Hasta ahora, los dos peleadores pertenecían a categorías de peso distintas, por lo que el combate era pura fantasía. Sin embargo, tras el ascenso del hispano-georgiano a las 155 libras y su coronación en la división, el inglés tiene la excusa perfecta para pedir la pelea.

En las últimas semanas, Paddy Pimblett se ha dedicado a enviar mensajes al campeón con el objetivo de provocarle para aceptar el combate. Tras el último 'palo' al hispano-georgiano y al Real Madrid, ha vuelto a la carga a través de su canal de YouTube.

Paddy se desespera por firmar la pelea

El peleador de Liverpool quiere ser el próximo contendiente al título. De hecho, a través de su canal de YouTube, el inglés comparte algunos de sus entrenamientos mientras espera a recibir la llamada para pelear próximamente.

Sin embargo, la desesperación parece estar llegando a su gimnasio. Y es que en su último vídeo compartido, Paddy vuelve a llamar a Ilia Topuria para "dejar de correr" y firmar el contrato de la UFC. El luchador asegura que el hispano-georgiano esta huyendo del combate por no ser "un gran reto".

"Está dando largas, no acepta la pelea. Si soy tan malo, ¿por qué no buscas una pelea fácil y me vences entonces? Firma el contrato, grandote", declara.

Max Holloway cree en Paddy Pimblett

Todo en una semana en la que Max Holloway, una de las víctimas de Ilia Topuria, ha declarado que ve a Paddy Pimblett como futuro campeón de la UFC. Y es que muchos expertos creen que el inglés no tiene el nivel para llegar a lo más alto de la compañía, pero Holloway opina lo contrario.

Tras ser preguntado en una entrevista con Drake Riggs, el estadounidense afirmó que todo es posible. "¿Paddy será campeón? La experiencia influye, sin duda, pero nunca hay que descartar a nadie en este deporte. Hemos visto cosas increíbles... Y no me sorprendería".

La UFC ya trabaja en la primera cartelera numerada del 2026

A la espera de saber si la UFC finalmente querrá cerrar el combate entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett, la compañía ya ha comenzado a mover las gestiones necesarias para organizar la primera cartelera del 2026, que dará comienzo al acuerdo con Paramount.

Y es que según el periodista de artes marciales mixtas Nolan King, la compañía dirigida por Dana White habría solicitado el permiso para realizar un evento en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 24 de enero.

Un evento que correspondería al UFC 324 donde se especula que participaría el campeón del peso ligero. Tanto Dana White como Ilia Topuria han confirmado que se trata de una posibilidad, por lo que tan solo falta esperar a la confirmación de la compañía.

De ser así, Ilia Topuria protagonizaría su primera defensa del cinturón, a la espera de saber si Dana permite al hispano-georgiano ascender al peso wélter en busca de ser triple campeón.