El ataque más brutal contra Correa y Simeone: "Falsos y sinvergüenzas"

Un derbi es sinónimo de tensión. La victoria del Atlético de Madrid por 3-1 contra el Real Madrid no tapa la dura entrada de Jude Bellingham a Ángel Correa en los minutos finales del encuentro. Finalmente, fue un esguince de rodilla de grado 1. Sin embargo, el argentino arriesgó en su último partido y jugó. "Tuve un golpe muy fuerte en la rodilla. Se me hizo un esguince, no pude estar en el partido anterior. Con la expulsión de Álvaro quise forzar con un poco de dolor para ayudar al equipo. Por suerte pudimos ganar", dijo el argentino a Dazn tras su exhibición ante el Cádiz.

"Los plazos de recuperación, teniendo en cuenta el grado de la lesión, son creíbles. Más aún considerando los recursos que un futbolista de élite tiene a su alcance. Correa llegó justo, pero fue determinante, y el riesgo asumido se tradujo en tres valiosos puntos para el Atlético de Madrid", afirmaron varios expertos a Sport.

Juanjo Maqueda, excanterano del Real Madrid, se mostró tajante en la red social X. "Hay que ser falso y sinvergüenza, con un esguince de rodilla te tiras más de un mes sin jugar, que yo tuve alguno... ¡a quién quieres engañar! Vaya banda de tramposos, el primero, el entrenador mejor pagado ganando la copa Coca-Cola... ¡es que hay que reírse!", afirmó.

Esta publicación provocó que la red social estallase criticando al exjugador. Maqueda es un habitual en las polémicas del mundo del fútbol, puesto que no se corta a la hora de opinar, tal y como también hizo con Rubiales. "Era un chivato", deslizó.