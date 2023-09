El Atlético y el mal del nuevo fútbol

"Trataremos de resolverlo de la mejor manera, desde lo táctico, desde el juego...", dice Simeone en referencia al mal que está sufriendo el Atlético en este comienzo de temporada. En realidad es un mal extendido del que se han quejado la mayoría de entrenadores: van a "matar" a los jugadores, dicen. La acumulación de partidos está haciendo que las lesiones se multipliquen y en el Atlético de Madrid el problema ha sido notable desde que arrancó el curso, especialmente en la zona de ataque. Para recibir al Cádiz se une un inconveniente más: la sanción de Morata por la expulsión por la doble amarilla que vio ante Osasuna, que el club impugnó, aunque Simeone no quiere hacer más sangre. "No me voy a poner en estado victimista. El otro día jugó muy bien y espero que pueda mantener ese espíritu en el futuro", analizó el entrenador antes de recibir al Cádiz (domingo 1 de octubre a las 21:00, en DAZN) en busca del tercer triunfo consecutivo para seguir recargando la barra de moral.

Problemas en ataque

Especialmente complicada es la situación de Memphis Depay desde que se vistió de rojiblanco. Fichó por el Atlético el pasado enero y podría haber disputado 28 partidos y apenas ha participado en 13, un 46,4 por ciento. Pero si lo que se cuentan son los minutos el drama es mayor, pues apenas ha jugado un 18 por ciento de los posibles. La buena noticia para Simeone es que Correa ha podido completar el último entrenamiento después del esguince de rodilla que sufrió en el derbi y es posible que acompañe a Griezmann en el ataque para medirse al conjunto "amarillo". La otra opción es Riquelme, autor de un gol en el último duelo ante Osasuna y que podría jugar de mediapunta para dejar la posición más adelantada para la estrella francesa.

Va a jugar Simeone con lo que tiene porque también son baja en la zona ofensiva Lemar y Vitolo, éste de larga duración como Reinildo, y se unen a ellos Pablo Barrios, Soyuncu, Savic y De Paul (estos últimos, a punto de regresar). "Están los chicos que nos van a ayudar y pueden jugar, pese a que todavía no los hayamos puesto. Vienen Ilias (Kostis), Aitor (Gismera) y Salim. Si están ahí es que tienen opciones de jugar", habla el preparador de los canteranos que completan la convocatoria.

Siete partidos en 23 días

"Hay más partidos de selecciones que antes y nos rompen todo, las competiciones que van apareciendo continuamente... Hay más partidos que en otra época. No hay otra manera de recuperar que descansando y teniendo la cabeza fresca para volver a competir el domingo, y el miércoles, y otra vez el domingo", analizó el Cholo la situación del fútbol actual. Ha cambiado un deporte en el que hace años todo el mundo se sabía de memoria las alineaciones de los equipos, pero en el que ahora son imprescindibles las rotaciones y tener una plantilla con muchas posibilidades.

El domingo 8 de octubre el Atlético disputará el último encuentro antes del nuevo parón de selecciones (lo que supone más partidos y más viajes), contra la Real Sociedad, y en medio, el miércoles, recibe en la Champions al Feyenoord, donde no debe fallar para vivir con tranquilidad la fase de grupos que se le atragantó la temporada pasada. Con esos dos duelos, el equipo colchonero habrá disputado siete encuentros en 23 días; por tanto uno cada tres días, una serie que arrancó con el desastre de Mestalla (3-0) y que prosiguió con el doloroso empate en el último minuto de la Lazio en Roma (1-1) en la Champions. Pero en las últimas jornadas ha enderezado el rumbo y ha recuperado la confianza, y además cuenta con la fuerza extra que supone para el Atlético jugar como local. En casa, lleva once triunfos consecutivos, incluido uno contra el Cádiz. La última vez que salió derrotado en Liga fue el 8 de enero contra el Barcelona, en un encuentro que terminó 0-1 y en el que los madrileños merecieron por juego y por ocasiones mejor suerte.