Olazábal, vicecapitán del equipo europeo de la Ryder en 2023

Luke Donald ha nombrado al español José María Olazábal como su cuarto vicecapitán para la Ryder Cup de 2023, que se jugará en el Marco Simone Golf and Country Club de Roma del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2023. Así lo informa el propio torneo, que señala que Olazábal, de 57 años, "es sinónimo de la competición bienal contra Estados Unidos, ya que ha jugado con Europa en siete ocasiones desde 1987 hasta 2006; ha sido vicecapitán en otras tres, en 2008, 2010 y 2014; y, por supuesto, fue capitán de la remontada europea más famosa de todos los tiempos en Medinah en 2012".

En sus siete apariciones en la Ryder Cup como jugador, que se saldaron con tres victorias y un empate en 1989 que permitió a Europa retener el trofeo, Olazábal jugó 31 veces, ganando 18 de esos partidos y sumando 20,5 puntos en total para el equipo europeo. "Su asociación con el difunto Seve Ballesteros sigue estando por encima de cualquier otra pareja en la historia de la competición, ya que el dúo español ganó 12 puntos en sus 15 partidos juntos", agrega la Ryder Cup.

Fuera de la Ryder Cup, Olazábal ha conseguido 33 victorias profesionales en todo el mundo a lo largo de su carrera, 23 de ellas en el Circuito Europeo entre 1986 y 2005. Se le recuerda sobre todo por sus dos triunfos en el Masters, en 1994 y 1999. El segundo, tras temer que la artritis reumatoide le impidiera volver a jugar profesionalmente.

Olazábal se une como vicecapitán al danés Thomas Bjørn, el italiano Edoardo Molinari y el belga Nicolas Colsaerts. "Con mis experiencias previas en la Ryder Cup estoy obviamente encantado de volver a participar una vez más. Tengo muchas ganas de sentir ese flujo especial de adrenalina, la intensidad y la energía que sólo la Ryder Cup puede traer. Estoy muy emocionado de ser parte de todo esto de nuevo", señala Olazábal. "Fue una sorpresa muy agradable que Luke me lo pidiera. No me lo esperaba, pero me alegré mucho cuando recibí la llamada. Mi papel será el mismo que el del resto de los vicecapitanes, es decir, apoyar y ayudar a Luke y a los 12 jugadores en todo lo que podamos, para que rindan al máximo y puedan volver a ganar ese trofeo", agrega. "No tengo duda alguna de que Luke será un gran capitán. Ha jugado en la Ryder Cup cuatro veces y ha ganado otras cuatro y, por lo tanto, sabe lo que se necesita para rendir bien en el partido", indica Olazábal.