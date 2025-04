Del baloncesto al boxeo: un exnovato del año de la NBA debutará dentro de un cuadrilátero

El baloncesto y el boxeo parecen no tener nada en común. Lo cierto es que ambos deportes son completamente distintos, pero sí existe una similitud: el uso de las manos. Aún así, es difícil ver a profesionales que puedan competir en ambas disciplinas, ya que se requiere de un gran entrenamiento para dominar ambas.

Sin embargo, para Carter Williams no es así. El exjugador de la NBA y exnovato del año ha decidido cambiar el balón de baloncesto por los guantes y realizará su debut amateur el próximo 29 de mayo en Nueva York.

Y es que tras su retiro en 2024, el exjugador estadounidense ha decidido comenzar un nuevo rumbo en su vida, enfundándose los guantes para subirse a un cuadrilátero y debutar en una disciplina completamente diferente.

Su debut en Nueva York

Carter Williams hará su debut oficial como peleador de boxeo ante Sam Khativ en el peso pesado y a tres únicos asaltos. Participará en un evento denominado Broad Street Brawl, donde se recaudarán fondos para "Bigvision Community", una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a personas en proceso de recuperación por consumo de drogas.

Y es que su participación en este evento no estaba programada. Ronson Frank, promotor del evento, explicó durante una entrevista a ESPN cómo logró que Carter Williams participara: "Uno de los boxeadores que se inscribió inicialmente para pelear en el evento nos recomendó a Carter-Williams como alguien que podría estar interesado, y así nos pusimos en contacto. Le pareció una causa muy buena y quiso formar parte de ella".

Ahora, el exjugador de la NBA tiene una oportunidad para desarrollar su carrera dentro del boxeo, a pesar de sus 33 años. Comenzará como amateur, pero su ambición le podría empujar a querer debutar como profesional. Según Frank, el estadounidense tiene potencial para hacerlo.

"Todo depende de cómo vaya esta vez. Es muy orgulloso, atlético, y creo que puede hacerlo bien como peleador amateur. Si se hace profesional, entonces es otra historia. Hay que ser un atleta de talla mundial para triunfar en la NBA, y si tiene la misma dedicación al boxeo, junto con su habilidad atlética natural, tiene el potencial para hacerlo bien".

De esta manera, Williams compaginaría su carrera en el boxeo con su otro trabajo, puesto que en la actualidad Michael Carter-Williams trabaja como analista televisivo de baloncesto universitario.

La historia de Carter Williams

El estadounidense comenzó su carrera como profesional en 2013, cuando fue seleccionado en la primera ronda del draft por los Philadelphia 76ers. Promedió 16.7 puntos, 6.2 rebotes y 6.3 asistencias y gracias a ello se hizo con el premio de novato del año. En su segunda temporada, Carter-Williams fue traspasado a los Milwaukee Bucks, y a partir de ahí pasó varios equipos más. En total, el exjugador de la NBA recaló en Filadelfia, Milwaukee, Chicago, Charlotte y Houston para acabar llegando a Orlando en la temporada 2018-19, donde permaneció hasta el retiro.

Su último partido como profesional dentro de un parqué fue en 2023, sin embargo el anuncio de su retiro llegó en octubre de 2024, donde decidió poner fin a su carrera para siempre.

"Estoy en paz con mi carrera. He conseguido muchos logros y he vivido una vida más grande de lo que podría haber soñado. He conocido a gente increíble y puedo devolverles algo, lo que me enorgullece. Estoy agradecido por todo. No me arrepiento de nada. De verdad", aseguraba durante una entrevista.

Estadísticas dentro de la NBA

Michael Carter-Williams, exnovato del año en la NBA, disputó un total de 395 partidos de temporada regular durante su carrera profesional en la liga. Además, participó en 16 partidos de playoffs .​

A lo largo de su carrera, Carter-Williams promedió 10.2 puntos, 4.3 rebotes y 4.3 asistencias por partido en temporada regular, destacándose por su versatilidad como base. Ahora, el Leman Ballroom verá como un profesional de la NBA redirecciona su carrera en una transición a los deportes de contacto.