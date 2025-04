De la cárcel al ring: un excampeón del mundo regresa al boxeo

Todo el mundo le esperaba de vuelta, y así será. Muchos dudaban de si regresaría al centro de un cuadrilátero, y las noticias lo confirman. Julio César Chavez Jr, excampeón del peso medio, regresará al boxeo después de una etapa negra de su vida.

El hijo del legendario campeón mexicano de boxeo Julio César Chávez ha vivido una carrera marcada por altos y bajos. Aunque logró coronarse campeón mundial y seguir los pasos de su padre, también ha enfrentado serios problemas fuera del deporte.

Su “etapa negra” estuvo marcada por la adicción a las drogas, sanciones, pérdida de disciplina deportiva y, recientemente, problemas legales con la justicia. Sin embargo, parece que toda esa mala vida ha quedado atrás, y el peleador mexicano estará de regreso en un cuadrilátero un año después de su último combate.

Jake Paul, su próximo rival

Los problemas fuera del ring del peleador le han retirado del deporte por un tiempo. Su último combate acabó con victoria para el mexicano ante Uriah Hall en seis asaltos el pasado 24 de junio de 2024. Sin embargo, ya existe confirmación oficial de Julio César Chávez Jr regresará al boxeo para enfrentarse al famoso youtuber Jake Paul.

Se trata de un nuevo reto para el peleador nacido en Sinaloa, que enfrentará a uno de los boxeadores más influyentes en la actualidad. El combate entre el excampeón mundial y el youtuber será a diez asaltos, sin título en juego y en la categoría Crucero.

Pero habrá que ver cuál es el estado de forma de Julio Chávez Jr. El estadounidense viene de arrasar con todos sus oponentes en los últimos años, demostrando tener las capacidades suficientes para ejercer como boxeador profesional y callando multitud de críticas de los fanáticos al boxeo.

Pero, a pesar de estas actuaciones, el hijo del legendario campeón asegura que se alzará con la victoria el próximo 28 de junio. "Soy mejor que él, voy a noquearlo. Boxísticamente nunca va a ser un gran boxeador técnicamente. No es un gran peleador, pero es fuerte, grande. Se ve que le pone ganas, es una buena persona”, asegura el mexicano, que ya ha comenzado a calentar la pelea.

El pasado oscuro del excampeón

A pesar de demostrar por qué es hijo del gran Julio César Chávez, lo cierto es que los malos hábitos se apoderaron de él. A los pocos días de perder ante "Maravilla" por el título mundial, Chávez Jr. dio positivo en un control antidopaje por marihuana. Esto provocó una sanción económica y la suspensión indefinida del peleador por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Julio César Chávez fue internado en un centro de rehabilitación para recuperarse de su adicción, pero los problemas no quedaron ahí.

En enero de 2024 el excampeón fue detenido y llevado a prisión en Estados Unidos por posesión ilegal de un arma. Las autoridades señalaron que existía preocupación por su salud mental y que podía representar un peligro para sí mismo o para otros. El caso generó gran polémica en los medios de comunicación, ya que su apariencia física y comportamiento también encendieron las alarmas.

Su rehabilitación

Sin embargo, el mexicano parece haber encauzado su vida y estar listo para enfrenar a un rival exigente como lo será Jake Paul. Chávez Jr se ha pronunciado acerca de su salud mental y su recuperación, asombrando con sus palabras.

"Tuve muchos problemas. Luché contra el abuso de sustancias, pude pasar ese mal momento de mi vida. Tengo un año y medio que estoy bien, el cuerpo me ha estado respondiendo, cada vez me siento mejor", confesaba durante una entrevista.

El hijo del histórico campeón mexicano relató las dificultades que pasó para rehabilitarse y la diferencia entre los centros de México y EE.UU: "En México no pude, entraba y salía, recaía. Fue diferente aquí (en Estados Unidos). La manera funcionó. No haber estado encerrado, estar en un programa en donde entraba y salía me ayudó a comprometerme conmigo mismo. En México te internan durante meses, pero no me funcionó. Mi familia tenía las clínicas, pero no sabían cómo atenderme. Yo tampoco quise en su momento. Aquí fue mejor porque era de puertas abiertas. Retomé mi vida en familia y me ayudó mucho más".

Sus declaraciones antes del combate

En cuanto al combate que tendrá próximamente, Julio Chávez Jr ha asegurado que se trata de una de las peleas más importantes de su carrera: "Es la tercera pelea más importante de mi carrera, después de Canelo y Jacobs. Es un evento grande, y estoy listo para aprovecharlo".

Una convicción que es reforzada gracias al apoyo de su padre: “Está muy contento. Me pidió que gane. Nadie le dio tantas emociones como yo. Se sintió mal por cómo estaba en el pasado. Ahora tengo la oportunidad de callarle el hocico como él dice“, asegura el excampeón.