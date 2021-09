El Madrid remonta 19 puntos al Barça y gana la Supercopa

Deportes

Los dos últimos títulos del baloncesto español -Copa, Liga y Supercopa- habían sido para el Barça de Jasikevicius y los dos han llegado ante el Madrid de Laso. En la apertura del curso 21/22 con la Supercopa de Tenerife la historia ha cambiado. El núcleo duro de los jugadores azulgrana de la pasada temporada fue muy superior a los blancos después del descanso. Los Calathes, Higgins, Mirotic y Davies llegaron a dominar por 19 puntos en el tercer cuarto, pero... Llull se negó a rendirse y los nuevos en la plantilla blanca se sumaron con entusiasmo a la leyenda de su capitán para protagonizar una remontada épica. El Madrid se impuso por 83-88 y levantó su octava Supercopa por las seis que acumula el Barça.

El tercer partido oficial de la temporada en el baloncesto español fue el primer clásico de una serie que puede superar este curso la docena de partidos. Con muchos cromos intercambiados (Laprovittola, Heurtel y Hanga) y con la ausencia de piezas importantes (Rudy, Abalde, Randolph, Thompkins, Sanli y quién sabe si algún Gasol), la final de la Supercopa fue una toma de contacto en pleno rodaje. Un aperitivo interesante de lo que está por venir. El Barça se deshizo con autoridad del Valencia en semifinales y el Madrid sufrió para superar al Lenovo Tenerife.

El Barça moldeado por Jasikevicius desde la temporada pasada (campeón de Liga y de Copa y subcampeón de la Euroliga) tiene muy claro a lo que juega. Hay piezas nuevas, pero de momento son intrascendentes. Con sus clásicos, el Barcelona dominó desde el principio. Lo hizo a base de triples. Llevaba cuatro en los cuatro primeros minutos. Y la respuesta del Madrid llegó también desde el perímetro. El equipo de Laso llegó al descanso ante el Tenerife con un 0/15 en triples. Ante el Barça ya había anotado cuatro en el primer cuarto. Entre el acierto exterior y la presencia de Poirier haciendo de Tavares, el Madrid tuvo al Barça controlado. Fue hasta el tercer cuarto.

El Barça siguió produciendo con regularidad tras el descanso y Yabusele descubrió la puntería de Mirotic cuando se le defiende con la mirada. Como los azulgrana pudieron correr el parcial fue de 16-4 (63-44). Con el equipo y el banquillo más preocupados en el trabajo de los árbitros, Llull levantó la voz. Anotó 11 puntos casi consecutivos para demostrar que el Madrid no se rendía. Su explosión dejó al equipo en la pelea, pero Laso tuvo que darle una tregua a cinco minutos del final. Con un quinteto con cuatro nuevos -Poirier no tiene nada que ver con el jugador que llegó la pasada temporada y que no tuvo tiempo para acoplarse- y Alocén, el Madrid se metió de lleno en la pelea (79-78 a 3:17). El base desaprovechó dos tiros libres para poner al Madrid por delante. Regresó Llull, pero con él en pista el primer ataque lo resolvió Williams-Goss. El base ex del Lokomotiv anotó dos triples decisivos. Dos tiros libres de Yabusele pusieron por delante a los de Laso (81-83). Davies dejó todo pendiente del minuto final (83-83) y Poirier redondeó su enorme partido (16 puntos y 11 rebotes) con dos tiros libres. Davies falló un tiro de cinco metros y Alocén sumó otro tiro libre con 17 segundos por jugar (83-86). Otros dos tiros libres de Yabusele sellaron el primer título de la temporada para el Madrid.

83. Barcelona (23+23+25+12): Calathes (11), Higgins (17), Hayes (5), Mirotic (12) y Oriola (11) -quinteto titular- Laprovittola (0), Kuric (7), Smits (4), Davies (13), Abrines (3), Martínez (0) y Jokubaitis (0).

88. Real Madrid (22+18+22+26): Heurtel (7), Hanga (3), Taylor (4), Yabusele (7) y Poirier (16) -quinteto titular- Alocén (8), Williams-Goss (9), Vukcevic (3), Llull (24), Tavares (0), Causeur (4) y Ndiaye (0).

Árbitros: Pérez Pizarro, Peruga y Castillo. Sin eliminados. Técnicas a Causeur y al banquillo del Madrid.

Incidencias: 2.200 espectadores en el Pabellón Santiago Martín de Santa Cruz de Tenerife. Partido correspondiente a la final de la Supercopa.