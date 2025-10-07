Brutal ataque de Alfonso Reyes a "Lady Gaza": "El exceso de botox..."

Alfonso Reyes, exjugador de baloncesto del Real Madrid y del Estudiantes, no se corta de compartir opiniones directas y contundentes en las redes sociales. Durante los últimos años se ha convertido en un auténtico azote de la Izquierda con la pandemia, la Dana, la corrupción o ahora con la "flotilla" a Gaza.

Hanan Alcalde, una de las activistas de la Flotilla detenida por las autoridades israelíes llegaba el pasado domingo a España y denunciaba haber sido sometida a todo tipo de torturas por las autoridades israelíes .“Estuvimos 24 horas secuestrados en el barco y después pasamos 4 días en las cárceles de tortura de Israel porque era una cárcel de alta seguridad. Fuimos tratados como terroristas”, ha comentado. Unas declaraciones que no han pasado inadvertidas y que han generado criticas como la de Alfonso Reyes.

Infiltrada del Mosad

«Sigo convencido de que es una agente infiltrada del Mosad», afirmaba en X (antes Twitter) el ex jugador y presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP). respondiendo a uno de los vídeos en los que Barbie Gaza comentaba que le habían llevado pegada a una bandera y que los policías le insultaban, le humillaban y se hacían selfies con ella.

Pero no contento con esto, Reyes añadió un brutal ataque a la activistas directamente relacionado con su aspecto físico. “El exceso de botox en la cara te deforma, en el cerebro te vuelve miserable. Hay quien lleva dentro y fuera”, ha sentenciado.