La disparatada cantidad que ha pagado un coleccionista por el cromo más caro de la historia

La casa de subastas Heritage Auctions vendió un cromo firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan por más de 12,9 millones de dólares, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

El cromo, cuyo comprador no fue identificado por la casa de subastas, pertenece a la colección Upper Deck Exquisite 2007-08 y tiene incorporado el parche del logotipo de la NBA de las camisetas de Bryant y Jordan. "El logotipo de la NBA, proveniente de una camiseta de Kobe, se presenta en su combinación de colores patrióticos estándar, el logotipo dorado que lo acompaña garantiza su participación en la gloriosa temporada 1996-97, en la que Jordan conquistó el penúltimo Campeonato de la NBA de su legendaria carrera", afirmó Heritage Auctions en su página web.

Según la firma, esta es la única tarjeta de su colección en la que aparece estampada la firma de ambos escoltas. Jordan tiene cuatro tarjetas similares con Lebron James, dos con Julius Erving y otra con su excompañero de equipo en los Chicago Bulls Scottie Pippen, mientras que el exescolta de los Lakers, fallecido en 2020 en un accidente de helicóptero, aparece en once tarjetas de la serie "Dual NBA Logo Autographs", que se desarrolló entre 2004 y 2009.

La casa de subastas valoraba la tarjeta en 6 millones de dólares antes de que comenzara la puja. Los 12,9 millones de dólares pagados por la ella la convierten en la tarjeta deportiva más cara jamás registrada, superando los 12,6 millones de dólares por los que se vendió en 2022 un cromo de 1952 del jugador estadounidense de béisbol Mickey Mantle, leyenda de los New York Yankees.

En lo que respecta a tarjetas de baloncesto, un fondo de inversión pagó 5,9 millones de dólares en 2020 por una autografiada por Stephen Curry. Sin embargo, todavía ocupa el segundo escalón en la lista de coleccionables deportivos más caros. Lo supera una camiseta que usó el legendario jugador de béisbol Babe Ruth durante las Series Mundiales de 1932 y que fue subastada el año pasado por 24 millones de dólares.