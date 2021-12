Llegaba el líder de la Euroliga, el Barça, a Vitoria después de nueve victorias seguidas y abandonó el Buesa Arena con la derrota más contundente de la temporada. El Baskonia recordó al de sus mejores noches en Europa con una combinación de carácter y acierto que atropelló al Barcelona. Costello mostró el camino en el segundo cuarto y a su llamada acudieron prestos tras el descanso Baldwin IV, Giedraitis, Fontecchio, Enoch... Mirotic estuvo demasiado solo en los azulgrana.

La Euroliga no es una excepción. La pandemia arrasó el comienzo de la segunda vuelta. Más de la mitad de los partidos -incluido un Panathinaikos-Zalgiris a última hora- fueron aplazados por el coronavirus. Bitci Baskonia y Barcelona también contaron con positivos, aunque para el número de contagiados de otros equipos lo de vitorianos y catalanes fuese casi una broma. Los locales no pudieron contar con su técnico Neven Spahija. En el Barça fueron baja Kuric y Oriola por la covid-19. Los dos equipos procuraron olvidar sus problemas en un arranque de partido fluido en el que el Baskonia resistía a base de triples la facilidad con la que anotaba el Barça. Eso fue hasta el arranque del segundo cuarto cuando los de Jasikevicius amenazaron con escaparse tras un triple de Jokubaitis (20-26).

El líder de la Euroliga se movía con relativa autoridad hasta que el Baskonia se contagió de la energía que desprendió Costello saliendo desde el banquillo. Con el ala-pívot nacido en Michigan y de pasaporte costamarfileño, los vitorianos cambiaron el rumbo del partido. Su presencia impulsó un parcial de 16-0 ante el que el Barça se quedó paralizado. Sin Laprovittola y Mirotic, el Barça perdió el foco. Y al Baskonia le impulsó el deseo desbordante de Costello (11 puntos y 7 rebotes al descanso). Los rebotes ofensivos y la fragilidad interior de los azulgrana fueron todo uno. De ahí que Jasikevicius fuera tan concluyente al descanso: “Tenemos que luchar”.

No le hicieron demasiado caso sus jugadores y eso que en el quinteto había centímetros y músculo con la presencia de Hayes y Exum por fuera. Pero el estadounidense y el australiano aportan intensidad, pero de talento no van sobrados. Así que si no funcionan atrás se convierten en un lastre. Y el Baskonia empezó con un parcial de 5-0. A la labor de Costello se sumaron Giedraitis, Baldwin IV y Fontecchio con un recital de acierto en el tiro exterior (56-44). La producción ofensiva de Mirotic en el Barça no fue suficiente, más que nada porque se quedó solo. Los diez primeros puntos del Barcelona en el tercer cuarto fueron suyos, pero no encontró ayuda. Y el Baskonia siguió desencadenado. Sólo entre Fontecchio y Giedraitis (22 puntos y 5 triples entre los dos de los 34 que sumó su equipo) anotaron más que todo el Barça en el tercer cuarto. El Baskonia llegó a mandar por 22 (74-52) en un recital ofensivo sin parangón esta temporada.

La señal de que el Barça no estaba para nada eran los gestos de Jasikevicius en el banquillo. Paseaba cabizbajo, indicaciones las justas, charlaba con sus ayudantes... y el Baskonia siguió con su festín. Rozó la treintena con Enoch sumándose a la noche más feliz en mucho tiempo en el Buesa Arena.

94. Bitci Baskonia (20+20+34+20): Granger (10), Baldwin IV (16), Giedraitis (20), Sederkerskis (0) y Enoch (13) -quinteto titular- Peters (8), Costello (13), Fontecchio (14), Marinkovic (0) y Barrera (0)

75. Barcelona (23+11+20+21): Laprovittola (12), Higgins (3), Martínez (2), Mirotic (19) y Davies (4) -quinteto titular- Exum (3), Smits (2), Sanli (13), Jokubaitis (11), Hayes (2) y Caicedo (3).

Árbitros: Mogulkoc (Tur), Bissang (Fra) y Racys (Lit). Sin eliminados.

Incidencias: 7.802 espectadores en el Buesa Arena. Partido correspondiente a la décimo novena jornada de la Euroliga.

18ª jornada: Mónaco, 82-Maccabi, 76; UNICS Kazán, 75-Anadolu Efes, 67; Estrella Roja, 76-Zenit, 80; Bitci Baskonia, 94-Barcelona, 75; Panathinaikos-Zalgiris Kaunas (aplazado); Fenerbahçe-Real Madrid (aplazado); Olympiacos-CSKA (aplazado); Armani Milán-ALBA Berlín (aplazado) y ASVEL Villeurbanne-Bayen Múnich (aplazado).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Barcelona (15/3); 2. Real Madrid (14/3); 3. Olympiacos (12/5); 4. Zenit (12/6); 5. UNICS Kazán (11/7); 6. Armani Milán (10/6); 7. CSKA Moscú (10/7); 8. Anadolu Efes (9/9); 9. ASVEL Villeurbanne (8/9); 10. Fenerbahçe (7/10); 11. Bayern Múnich (7/10); 12. Maccabi (7/11); 13. Estrella Roja (7/10); 14. Mónaco (7/11); 15. Bitci Baskonia (7/11); 16. ALBA Berlín (6/11); 17. Panathinaikos (4/13); 18. Zalgiris Kaunas (3/13).