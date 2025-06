El Madrid encuentra las soluciones en el banquillo ante el Baskonia

El Madrid ya está a una victoria de las semifinales de la Liga Endesa. La vigésimo tercera victoria seguida en la Liga Endesa -desde el 22 de diciembre en Valencia no saben lo que es perder- llegó en el estreno de cuartos ante el Baskonia. El banquillo, un decisivo Tavares (16 puntos, 13 rebotes y 35 de valoración) y el acierto exterior en el último cuarto bastaron para frenar al equipo de Laso.

Los "playoffs" de la Liga Endesa le han llegado al Madrid en una dinámica peculiar cuando menos. Ajeno a la Final Four de la Euroliga, el equipo ha podido realizar casi una mini pretemporada para afrontar la lucha por el título en la ACB. Sin Gaby Deck, lesionado una vez más para el tramo decisivo del curso, el resto del equipo de Chus Mateo está relativamente fresco, aunque no lo demostrara hasta bien avanzado el partido. El Baskonia no se vio exigido durante cuarto y medio porque el Madrid sólo transmitió malas vibraciones en ese periodo. El cupo de pérdidas se había disparado a esas alturas a la decena, cuando promedia una docena por velada, y el desacierto exterior resultaba contagioso. Los locales sólo embocaron uno de los nueve primeros intentos de tres. Así que los vitorianos, sin demasiados méritos tampoco, llegaron a mandar 15-22.

El orden empezó a llegar cuando el Madrid se percató de que contaba con un tal Tavares. Fue recurrir al gigante de Cabo Verde y que el partido volviera a equilibrarse. Hizo falta poco más. Campazzo, se sobrepuso a un comienzo atropellado, y entre ambos reorganizaron lo que por momentos llegó a ser un desbarajuste. En el Baskonia el banquillo fue el mejor argumento para contrarrestar a las piezas clave de Chus Mateo. Howard anotó cuando no estuvo vigilado de cerca por Abalde. Samanic se atrevió con Tavares y Rogkavopoulos apareció cuando nadie más lo hacía.

Si el Baskonia volvió a escaparse en el tercer cuarto fue por dos razones: los vitorianos van sobrados de talento en ataque y en el Madrid hay demasiadas ocasiones en que cada uno busca la guerra por su cuenta. Hezonja es uno de los habituales en ese aspecto y Abalde es de los que peor lleva ese mala toma de decisiones. Mientras el gallego llamaba al orden al croata sin disimulo, el Baskonia trataba de seguir a lo suyo. Mario terminó en el banquillo y el Madrid cambió con la inyección de energía provocada por Feliz, Llull, González y Garuba. Tanto que cerró el cuarto con un parcial de 15-1 y un margen para afrontar el último tramo como el que no había tenido en todo el partido (59-51).

Un triple de Andrés Feliz, factor clave, amplió el parcial a 18-1. El acierto exterior fue determinante en el último cuarto: el Madrid tuvo la puntería exterior que no había mostrado antes (4/10 en los minutos decisivos). Suficiente para aguantar los arreones vascos y situarse a una victoria de semifinales.

82. Real Madrid (15+22+22+23): Campazzo (12), Abalde (14), Hezonja (10), Ndiaye (0) y Tavares (16) -quinteto titular- Garuba (5), Feliz (9), Fernando (4), González (3), Llull (9) y Musa (0).

76. Baskonia (14+24+13+25): Forrest (4), Raieste (3), Luwawu-Cabarrot (9), Moneke (12) y Diop (0) -quinteto titular- Hall (5), Howard (17), Sedekerskis (5), Baldwin (2), Rogkavopoulos (7) y Samanic (12).

Árbitros: Peruga, Cortés y Silla. Eliminado Moneke. Técnica a Hezonja.

Incidencias: 9.492 espectadores en el Movistar Arena. Primer partido correspondiente a los cuartos de final de la Liga Endesa.

PROGRAMA PLAYOFFS

Cuartos de final

1. Real Madrid, 1-Baskonia, 0

(82-76; 6, 21:15 y 8, 18:30**)

2. Unicaja-Barcelona

(6, 19:00 y 8, 12:30**)

3. La Laguna Tenerife, 1-Joventut, 0

(96-81; 4, 19:00 y 7, 21:15**)

4. Valencia, 1-Dreamland Gran Canaria, 0

(98-74; 4, 21:15 y 7, 19:00**)

Semifinales (al mejor de cinco partidos)

Ganador cuartos 1-Ganador cuartos 2

Ganador cuartos 3-Ganador cuartos 4

Final (al mejor de cinco partidos)

*Todos los partidos en Movistar +

**Si fueran necesarios