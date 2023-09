El futuro de España se complica y mucho con la derrota ante Letonia (69-74)

España se estrelló ante Letonia y se complica muchísimo el acceso a cuartos. Los bálticos lograron que la selección viviera un partido incomodísimo. España llegó al último cuarto mandando por 11 puntos, pero la crisis en ataque derivó en un 11-27 de parcial que fue la tumba para el equipo de Scariolo. Lo previsible ahora es que Canadá gane a Brasil en cuestión de horas y España se juegue el pase a cuartos con la selección más potente del torneo, con permiso de Estados Unidos. Una victoria ante Canadá, a cuartos. Una derrota ante Canadá, adiós a los cruces y a pensar en el Preolímpico del año que viene para llegar a los Juegos de París.

Scariolo tuvo que ser intervencionista cuando la selección se adentraba en el segundo tramo del segundo cuarto y por primera vez en el torneo su equipo era un desbarajuste. Había problemas en la dirección. Díaz, titular, y Núñez no habían dado con la clave. Había problemas en el tiro exterior (0/5 en triples) y España sumaba más pérdidas (8) que canastas en juego (4). A Letonia, lejos de ser el equipo impactante de la primera fase, le había bastado con tener un poco de orden para que la selección se encontrara con la primera situación comprometida del campeonato (18-25). "Que cada uno haga lo suyo, que cada uno se preocupe de lo suyo. Willy, si te damos el balón, sé agresivo", fueron algunas de las consignas del técnico para intentar cambiar el rumbo.

La superioridad interior de España se adivinó en el arranque cuando el equipo se empeñó, con acierto, en buscar a Willy. Pero resultaba insuficiente. Garuba y Aldama no confirmaron esa superioridad y Letonia a base de parches y cierto descaro tomó el control. No hizo falta que los bálticos presumieran de su tiro exterior. Fallaron los seis primeros intentos de tres y si llevaban el control no era tanto por mérito suyo como por una España desconocida. Scariolo trató de cambiar el rumbo con una nueva fórmula exterior. Puso a Llull a los mandos y a su lado instaló a Brizuela. El espíritu del equipo cambió y encadenó una racha de acciones positivas que espabilaron al equipo nacional. Juancho anotó el primer triple, Llull anotó en contraataque, el propio Llull se inventó un triple desde medio campo con falta que no fue validado, pero algo pareció cambiar. Willy anotó, puso un tapón y España firmó un 9-0 para parchear un partido que estaba resultando difícil de digerir. El triple con el que Brizuela cerró el segundo cuarto ratificó el acierto con la nueva fórmula exterior.

"Nos vamos a enfrentar a un equipo atípico y que es el tipo de equipo ante el que solemos tener dificultades", ya había avisado el técnico de Brescia. Y en el arranque del tercer cuarto llegó la confirmación. Volvió el desorden y Letonia lo aprovechó con un 0-8 (32-37). Los 3.000 letones del Indonesia Arena estaban encantados. Para volver, la selección estaba obligada a volver a atacar con sensatez. La defensa había sido correcta, pero el ataque no había estado equilibrado en ningún momento. Cuando empezaron a entrar los triples y Willy siguió haciendo daño por dentro de manera intermitente, Letonia empezó a sufrir. España anotó cuatro triples de cuatro jugadores diferentes (Claver, Díaz, Brizuela y Rudy) y como atrás se siguió trabajando con solidez, con Díaz, Rudy y Garuba en pista no podía ser de otra forma, la selección se sintió por primera vez a gusto (58-47).

Fueron los únicos momentos porque Letonia volvió a la carga. El segundo peor equipo del torneo en el rebote tenía igualada esa faceta. Problema grave. Y en algún momento podían empezar a anotar de tres. Más grave todavía. Rozan el 40 por ciento con 14 aciertos por partido y entraron en el último cuarto habiendo conectado sólo cuatro. Por eso cuando Scariolo gritó en un tiempo muerto "¡No podemos dejar triples!", la señal de alarma ya se había encendido. Los bálticos habían sumado tres más y estaban ahí en el tramo final (63-63) con Zoriks, su base suplente, convertido en una pesadilla. La situación se agravó con el octavo triple letón. El desafío era un 65-70 a 1:28. Scariolo empezó a realizar cambios de balonmano en busca de una fórmula mágica que no encontró. La sequía anotadora del último cuarto no hubo forma de solucionarla. La sangría del tramo definitivo se saldó con un 11-27. El futuro ahora se complica y mucho. Espera Canadá y el equipo de Jordi Fernández es bastante más peligroso que Letonia, aunque España también es bastante más equipo de lo que se vio ante los bálticos.

69. España (16+16+26+11): Díaz (3), Llull (5), Juancho (9), Claver (4) y Willy (13) -quinteto titular- Núñez (0), Garuba (11), Abrines (5), Aldama (2), Rudy (5) y Brizuela (11).

74. Letonia (17+12+18+27): Zagars (7), R. Kurucs (13), A. Kurucs (1), Bertans (16) y Smits (11) -quinteto titular- Skele (2), Grazulis (11), Zoriks (11), Cavars (0) y Strautins (2).

Árbitros: Vázquez (Pur), Glisic (Ser) y Fernández (Arg). Sin eliminados. Técnicas a Scariolo y Bianchi.

Incidencias: 8.000 espectadores en el Indonesia Arena de Yakarta. Partido correspondiente a la tercera jornada en la primera fase del Grupo G.

Grupo I: 1. Italia (3/1); 2. Serbia (3/1); 3. Dominicana (3/0); 4. Puerto Rico (2/1).

1ª jornada: Serbia, 76-Italia, 78 y Dominicana-Puerto Rico.

Grupo J: 1. Estados Unidos (4/0); 2. Lituania (3/0); 3. Grecia (2/1); 4. Montenegro (2/2).

1ª jornada: Estados Unidos, 85-Montenegro, 73 y Lituania-Grecia.

Grupo K: 1. Alemania (4/0); 2. Eslovenia (3/0); 3. Australia (2/1) ; 4. Georgia (2/2).

1ª jornada: Alemania, 100-Georgia, 73 y Eslovenia-Australia.

Grupo L: 1. Canadá (3/0); 2. Letonia (3/1); 3. España (3/1); 4. Brasil (2/1).

1ª jornada: España, 69-Letonia, 74 y Canadá-Brasil.

Cuartos de final (5-6 septiembre): 1I-2J/1K-2L y 1J-2I/1L-2K.