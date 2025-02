Los mensajes de Kim Kardashian a Luka Doncic en las redes que tanto están dando que hablar

El fichaje sorpresa de Luka Doncic por los Los Angeles Lakersha generado una gran expectación, no solo en el mundo del baloncesto, sino también entre las celebridades. Una de las figuras más destacadas que ha mostrado su entusiasmo por este traspaso es Kim Kardashian, quien no ha dudado en expresar su emoción a través de las redes sociales.

La estrella de reality y empresaria, conocida por su afición al baloncesto y sus conexiones con jugadores de la NBA, ha manifestado su deseo de conocer al talentoso base esloveno. En su cuenta de Instagram, Kim compartió una historia en la que expresaba: "¡No puedo esperar para ver a Luka con la camiseta de los Lakers! Definitivamente tengo que conocerlo". Este comentario ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y los aficionados al baloncesto.

En las redes, donde ya no se sabe qué es verdad o mentira, se ha viralizado un supuesto mensaje de Kim Kardashian asegurando que quería aprender esloveno, el idioma natal de Doncic. Y según eso, hasta el jugador respondería.

Kim Kardashian no es ajena al mundo de la NBA. Su marca de ropa interior SKIMS firmó un acuerdo de patrocinio con la liga, lo que ha aumentado aún más su presencia en el entorno del baloncesto profesional. Esta colaboración ha sido vista como una movida estratégica tanto para la marca como para la NBA, fusionando el mundo de la moda con el deporte de élite.

La expectación por el debut de Doncic con los Lakers, programado para esta noche, ha alcanzado niveles sin precedentes. Kim, al igual que muchos otros fanáticos, ha expresado su emoción por ver al esloveno en acción con su nuevo equipo. "¿Alguien sabe a qué hora es el partido? No me lo quiero perder", escribió en otra historia de Instagram, demostrando su genuino interés por el evento.

El interés de Kim Kardashian por los jugadores de la NBA no es nuevo. A lo largo de los años, ella y sus hermanas han sido vinculadas románticamente con varios jugadores de la competición más global de Estados Unidos . La presencia de Kim en los de los Lakers podría volverse más frecuente ahora que Doncic forma parte del equipo. Uno de los temas preferidos de la prensa del corazón de todo el mundo es la vida amorosa de las Kardashian. Ella, que durante una época, aseguro que quería centrarse en ser madre, aseguró después que no era verdad y que quería seguir teniendo citas. El caso es que con la llegada de Doncic ha comenzado a seguir la cuenta oficial de los Lakers y la de Doncic, y ha dado "me gusta" a varias publicaciones relacionadas con el traspaso.