Soberbia remontada del Madrid pese al récord de triples del Unicaja

El Madrid pasó por el Martín Carpena ante su particular pesadilla de la temporada, el Unicaja, y sumó su duodécima victoria seguida. Con el liderato de la ACB garantizado pasara lo que pasara en Málaga el Madrid se sobrepuso al bombardeo desde la línea de tres de los andaluces. El equipo de Ibon Navarro batió el récord de triples en la historia de la ACB con 23 aciertos, pero la victoria fue para el Madrid. Los blancos ganaron con un último cuarto explosivo en el que fue protagonista un quinteto casi inédito: Feliz, Rathan-Mayes, Musa, Hezonja y Garuba.

El cuarto choque de la temporada entre dos pesos pesados no tiene pinta de que vaya a ser el último. Unicaja se apuntó los dos títulos (final de Supercopa y Copa del Rey) con autoridad y el Madrid se llevó el choque de la primera vuelta. La diferencia esencial con los precedentes era la baja de Campazzo. Su ausencia entregó los mandos del Madrid a Llull. El capitán ejerció desde el primer segundo con juego y actitud. Era la manera de guiar a un equipo necesitado de una muy buena versión para frenar el arsenal de Ibon Navarro. Y el Madrid la ofreció cuando más complicado estaba el partido.

A estas alturas del curso, sorpresas las justas y con el actual Unicaja menos. Por eso que los francotiradores malagueños, con Osetkowski en el papel protagonista, empezasen a bombardear el aro del Madrid era previsible. Media docena de triples en el primer cuarto, otra media docena en el segundo, siete jugadores diferentes anotando, 12/20 mediado el partido... el Madrid capeó la tormenta porque fue más equilibrado en ataque, controló el rebote y buscó y encontró a Tavares.

Ibon Navarro exigió a los suyos "seguir corriendo y haciendo el partido más exigente". Su equipo se aplicó con empeño. Y si Osetkowski había sido el primer ejecutor, Carter tomó el relevo ensañándose con la defensa del Real Madrid. El escolta estadounidense hizo daño de todas las maneras posibles. Anotó 13 puntos sin respiro, el Madrid perdió el control y Unicaja se escapó (67-55). Los malagueños son capaces de mantener un ritmo sostenido en los dos lados de la pista lo que es un infierno para la mayoría de rivales. Y eso incluye al Madrid. El 18/31 en triples con el que los andaluces afrontaban el último cuarto hicieron tambalearse a los de Chus Mateo, pero el equipo se mantuvo en pie.

Y lo hizo gracias a dos de sus piezas que hasta ahora llevan una temporada gris. Garuba y Musa alzaron la voz y lo hicieron compartiendo un quinteto con Feliz, Rathan-Mayes, sí el canadiense que llevaba fuera de la dinámica del equipo casi un mes, y Hezonja. Con un equipo en pista poco menos que inédito este curso el partido se equilibró con toda la vida por delante. Musa y Hezonja marcaron diferencias en ataque; Feliz y Garuba lo hicieron en los dos lados en la cancha. Rathan-Mayes no desentonó y el Madrid creció y creció. Tanto que fue capaz de soportar el récord histórico de triples de la ACB que superó Unicaja. Los 22 del Valencia ya son historia porque los malagueños se fueron hasta un escandaloso 23/43. Y no hubo uno más de milagro. En un final dramático, Llull anotó sólo un tiro libre a falta de siete segundos. La bola llegó a manos de Carter y se paró a nueve metros del aro. El vigésimo cuarto triple no entró de milagro. El Madrid pudo con todo en una remontada monumental.

105. Unicaja (21+27+30+27): Perry (0), Taylor (11), Barreiro (3), Osetkowski (22) y Sima (5) -quinteto titular- Kravish (5), Ejim (7), Carter (24), Díaz (3), Pérez (8), Kalinoski (12) y Tillie (5).

107. Real Madrid (25+21+22+39): Llull (13), Abalde (5), Deck (0), Garuba (16) y Tavares (14) -quinteto titular- Fernando (0), Hezonja (18), Musa (24), Feliz (10), González (0) y Rathan-Mayes (3).

Árbitros: Conde, Martínez Fernández y Torres. Sin eliminados. Técnicas a Taylor, al banquillo del Real Madrid y a Chus Mateo.

Incidencias: 11.300 espectadores en el Martín Carpena. Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa.

24ª jornada: Valencia Basket, 127-Leyma Coruña, 81; Bàsquet Girona, 86-Dreamland Gran Canaria, 95; Baskonia, 90-BAXI Manresa, 84; Río Breogán, 70-UCAM Murcia, 86; Hiopos Lleida, 81-Joventut, 86; La Laguna Tenerife, 96-MoraBanc Andorra, 84; Surne Bilbao Basket, 91-Covirán Granada, 88; Barcelona, 97-Casademont Zaragoza, 95 y Unicaja, 105-Real Madrid, 107.

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Real Madrid (20/4); 2. La Laguna Tenerife (19/5); 3. Valencia (18/6); 4. Unicaja (17/7); 5. Barcelona (14/10); 6. Joventut (14/10); 7. BAXI Manresa (13/11); 8. Dreamland Gran Canaria (13/11); 9. Baskonia (12/12); 10. Casademont Zaragoza (11/13); 11. UCAM Murcia (11/13); 12. Río Breogán (10/14); 13. Surne Bilbao (9/15); 14. Hiopos Leida (8/16); 15. MoraBanc Andorra (8/16); 16. Bàsquet Girona (8/16); 17. Covirán Granada (6/18); 18. Leyma Coruña (5/19).