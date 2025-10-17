Acceso

Estrella Roja - Real Madrid, en directo hoy: jornada 5 de la fase regular de la Euroliga

El conjunto blanco busca mantener su paso firme en la competición ante los serbios que siempre complican en el Belgrado Arena

MADRID, 09/10/2025.- El pívot angoleño del Real Madrid, Bruno Fernando, durante el partido de la tercera jornada de la temporada regular de la Euroliga que disputan ante el Asvel Villeurbanne, este jueves en el Movistar Arena de Madrid. EFE/Juanjo Martín
Estrella Roja y Real Madrid se enfrentan en la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga 2025/26 en el Belgrado Arena, uno de los escenarios más exigentes de la competición. El conjunto blanco, dirigido por Sergio Scariolo, llega tras una sólida victoria en casa frente al Partizán (93-86), con actuaciones destacadas de Edy Tavares, Trey Lyles y Theo Maledon, quien debutó con calidad. Por su parte, el conjunto serbio, bajo el mando de Sasa Obradović, se presenta con la moral alta tras derrotar al Zalgiris Kaunas 88-79, apoyado en la gran forma del ala-pívot Jordan Nwora. Con un balance histórico favorable al Real Madrid y una rivalidad que suma ya 20 encuentros en Euroliga, este partido se perfila como un duelo de gran exigencia táctica y emocional, clave para las aspiraciones de ambos en la competición.

