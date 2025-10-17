Estrella Roja y Real Madrid se enfrentan en la quinta jornada de la fase regular de la Euroliga 2025/26 en el Belgrado Arena, uno de los escenarios más exigentes de la competición. El conjunto blanco, dirigido por Sergio Scariolo, llega tras una sólida victoria en casa frente al Partizán (93-86), con actuaciones destacadas de Edy Tavares, Trey Lyles y Theo Maledon, quien debutó con calidad. Por su parte, el conjunto serbio, bajo el mando de Sasa Obradović, se presenta con la moral alta tras derrotar al Zalgiris Kaunas 88-79, apoyado en la gran forma del ala-pívot Jordan Nwora. Con un balance histórico favorable al Real Madrid y una rivalidad que suma ya 20 encuentros en Euroliga, este partido se perfila como un duelo de gran exigencia táctica y emocional, clave para las aspiraciones de ambos en la competición.

Última hora del Estrella Roja - Real Madrid, en directo hoy: jornada 5 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online