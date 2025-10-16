Un Barça pusilánime cae en Dubái

El Barça es un equipo frágil e inconsistente. Así lo demostró en Dubái. Los locales, sin Musa ni Avramovic, fueron muy superiores gracias a la intensidad y la aportación de sus hombres grandes. Después del paseo en Belgrado ante el Maccabi, el Barcelona no fue capaz de competir como es debido ante un proyecto que tiene de poder dar más de un disgusto desde ya.

Apenas en el segundo cuarto mandaron los azulgrana cuando lograron dejar en nueve puntos a los locales. El resto del partido la defensa azulgrana fue un juguete en manos de Wright, Bacon, Kabengele y Petrusev. El Dubai Basketball llegaba después de haber ganado en Estambul al Fenerbahçe, el vigente campeón. Tras la victoria, en los vestuarios, se anunció la renovación por dos temporadas de su entrenador Jurica Golemac. Y el equipo lo festejó a lo grande en su casa, el Coca-Cola Arena con una merecida victoria ante el Barcelona.

El equipo de Joan Peñarroya pasó del empacho en la Sala Pionir ante el Maccabi a una actuación casi pusilánime en Dubái. Punter se quedó en dos puntos; Willy, tan productivo ante los hebreos, también sumó sólo dos; Clyburn, el más brillante del equipo en el arranque de la temporada, apenas dio señales de vida en el tercer cuarto... Shengelia estuvo solo y el acompañamiento de Brizuela resultó insuficiente.

83. Dubai Basketball (24+9+25+25): Wright (11), Prepelic (6), Bacon (20), Kabengele (10) y Petrusev (23) -quinteto titular- Abass (2), Bertans (11), Anderson (0), Armstrong (0) y Kamenjas (0).

78. Barcelona (15+19+22+22): Satoransky (3), Punter (2), Clyburn (7), Shengelia (19) y Keita (2) -quinteto titular- Norris (2), Marcos (6), Cale (0), Brizuela (19), Vesely (9), Willy (2) y Parra (7).

Árbitros: Belosevic (Ser), Nikolic (Ser) y Rossi (Ita). Sin eliminados.

Incidencias: 15.240 espectadores en el Coca-Cola Arena. Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga.

5ª jornada: Dubai Basketball, 83-Barcelona, 78; Zalgiris Kaunas-Armani Milán; Fenerbahçe-Bayern Múnich; Maccabi Tel Aviv-Olympiacos; Estrella Roja-Real Madrid (19:00); Anadolu Efes-Panathinaikos (19:30); Mónaco-Valencia Basket (19:30); ASVEL Villeurbanne-Virtus Bolonia (20:00); Baskonia-Partizán (20:45) y Paris Basketball-Hapoel Tel Aviv (20:45). (Todos en Movistar +).

Clasificaciones (victorias/derrotas): 1. Zalgiris Kaunas (3/1); 2. Real Madrid (3/1); 3. Paris Basketball (3/1); 4. Hapoel Tel Aviv (3/1); 5. Panathinaikos (3/1); 6. Dubai Basketball (3/2); 7. Barcelona (3/2); 8. Mónaco (2/2); 9. Olympiacos (2/2); 10. Valencia Basket (2/2); 11. Anadolu Efes (2/2); 12. Estrella Roja (2/2); 13. Virtus Bolonia (2/2); 14. Partizán (2/2); 15. Bayern Múnich (2/2); 16. Armani Milán (1/3); 17. Fenerbahçe (1/3); 18. ASVEL Villeurbanne (1/3); 19. Maccabi Tel Aviv (1/3); 20. Baskonia (0/4).