Bélgica - España. Las campeonas del mundo no tienen rival (0-7)

España no tuvo rival y no tardó en liquidar a Bélgica en su estadio. No estaba Aitana, pero tenía los goles de Salma Paralluelo. Acertó pronto con la portería la delantera del Barcelona. A los ocho minutos ya había marcado el primero y al cuarto de hora España ya tenía dos goles de ventaja, porque al de Salma sumaba el de Jenni Hermoso.

Bélgica era consciente de su inferioridad y España se empeñó en recordárselo. No tuvieron manera las belgas de contener a las campeonas del mundo. Faltaba Aitana, pero las interiores eran Alexia y Jenni Hermoso, que siguen siendo dos de las mejores jugadoras del mundo. Les guardaba la espalda Tere Abelleira.

Tampoco estaba Cata Coll, jugaba Misa, pero daba igual. Las belgas apenas incomodaron a la defensa que dirigía Irene Paredes y la portera del Real Madrid fue casi invisible durante el partido.

España jugaba y jugaba y los goles iban cayendo uno detrás de otro hasta que Salma completó su triplete. La delantera azulgrana explotaba su posición de delantera centro, igual que hizo Esther González cuando la sustituyó en la segunda mitad.

Las laterales españolas acostumbran a subir al ataque y son una de las armas de la selección. Pero la debilidad de las belgas hacía que lo hicieron sin necesidad de tomar demasiadas precauciones. Y Ona Batlle, que jugó por la izquierda desde que Olga Carmona fue sustituida, le puso el balón en el pie a Esther para que marcara poco después de entrar en el campo.

Sólo estuvo media hora sobre el césped, pero a la delantera del Gotham le dio tiempo a marcar dos goles. El segundo, a pase de Athenea del Castillo desde la derecha. Sólo le hizo falta un toque para marcar el que era el séptimo gol de España.

El sexto había llegado en un cabezazo muy inteligente de Sheila García. Aprovechó un rechace para elevar la pelota por encima de la portera belga, que sólo pudo verla pasar.

La selección que dirige Montse Tomé comienza con buen pie y muchos goles la clasificación para la próxima Eurocopa.