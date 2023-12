Boris Becker defiende a Nadal y estalla contra Kyrgios: "Vete a Only Fans"

El exjugador de tenis y comentarista Boris Becker no se ha callado para responder a la última bravuconada de Kyrgios, que cuestionaba a los jugadores pasados, como Becker. El alemán, que siempre hasido muy orgulloso, ha negado la credibilidad de Nick Kyrgios. "Simple y llanamente, tienes que respetar el pasado de nuestro deporte, además de dar las gracias públicamente a los antiguos jugadores. Debes agradecer que ellos existieron: sin ellos, el circo del tenis no seguiría existiendo... jamás ha habido tantos premios monetarios y jamás ha habido tanta publicidad como la hay hoy en día. ¿Por qué? Por las leyendas de este deporte", le ha dicho. "Todos estos jugadores hicieron posible que Nick Kyrgios no jugase al tenis todo el año y que, aún así, pueda ganarse la vida con este deporte", insistía Becker, que según algunas informaciones fue más allá y acabó diciéndole a Kyrgios que se fuese a hablar a "only fans", la red en la que se comunica el jugador australiano, una red que sobre todo tiene contenido pornográfico.

Kyrgios, además de los comentarios previos sobre el estilo de juego y las capacidades de leyendas pasadas del tenis expresó su desilusión con el estado actual del tenis y su falta de deseo de continuar en el deporte, afirmando que tal vez solo jugará por uno o dos años más antes de retirarse.

El intercambio entre Becker y Kyrgios ha reavivado el debate en curso sobre la evolución del tenis y la comparación de diferentes épocas. Pero es que con Kyrgios nada puede dejar de ser polémico. Porque Becker también ha hablado de Nadal y lo ha hecho en otros términos: "Jamás apostaría en contra de Rafael Nadal en una pista de tenis. Es tremendamente fuerte, ha ganado muchísimo, tiene tantísima experiencia", decía el ex jugador alemán. "Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, y si él cree que tiene posibilidades de ganar grandes títulos y jugar a un alto nivel, entonces tienes que creerle. En mi mente no hay ninguna duda. Estoy convencido de que no irá a Australia con las mayores expectativas: sus objetivos deben ser Roland Garros y los Juegos Olímpicos, de nuevo en tierra batida", decía Boris Becker acerca del regreso de Nadal-

El año que viene, 2024 es el año de Rafa Nadal en el mundo del tenis, se va a llevar todo el protagonismo porque se le espera con muchas ganas y hay dudas acerca de cómo puede ser su rendimiento durante los torneos. No se sabe si va a ser un Rafa que necesita tiempo o un Rafa disparado desde el principio.