El "Bribón" se mantiene en la pelea por el título mundial de la clase 6 metros

El "Bribón", con el rey emérito Juan Carlos como patrón, se mantiene en la lucha por el título mundial de la clase 6 metros después de finalizar en tercera posición la segunda jornada, por detrás del italiano "Jill" y el francés "Fun", primero y segundo, respectivamente.

La segunda jornada del campeonato, la primera de competición tras la suspensión de la jornada inaugural por falta de viento, estuvo marcada por las condiciones muy inestables de viento, con cambios constantes de dirección e intensidad que únicamente permitieron disputar una prueba.

En el Seawanhaka Corinthian Yacht Club, en la bahía de Oyster Bay (Nueva York), el barco italiano "Jill", con Alessandro Maria Rinaldi como patrón, fue el más rápido con 16 segundos de ventaja sobre "Fun" del francés Louis Heckley.

Muy cerca de ambos, el "Bribón", vigente campeón mundial, completó el recorrido tras 1 hora 13 minutos y 54 segundos de regata, finalizando tercero a sólo 12 segundos del barco francés.