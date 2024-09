La brutal rajada de Heurtel: "Me han tratado como si fuese un criminal"

Thomas Heurtel está sin equipo y busca un nuevo reto después de salir del Zenit de San Petersburgo. El jugador habló con Cesare Milanti sobre sus sentimientos. “En Barcelona no hice nada mal. No tengo un mal pensamiento sobre ellos. Desde el día uno Saras no me quiso, traté de hacerle cambiar de opinión los dos primeros meses y luego ocurrió lo de Estambul. Que no fue mi culpa”, aseguró.

A Heurtel también le preguntaron cuando el Barça le dejó fuera del avión de regreso a casa al creer que estaba negociando con el Madrid a espaldas del club: “Todos hicieron de aquello un mundo porque no recuerdo deportistas, no sólo jugadores de baloncesto, a los que un club les haya tratado de la manera en la que ellos me trataron a mí”.

“Estaba muy feliz de fichar por ellos porque son el mejor club de Europa. Estaba agradecido y contento. Pero es verdad que cometí ese error infantil de salir de noche antes de jugar contra el Panathinaikos. Fue una mancha muy grande por mi parte”, confiesa. "Le pedí perdón a todo el mundo: el cuerpo técnico, el director deportivo y mis compañeros. Estaba preparado para recibir una segunda oportunidad, porque no creo que sea el único jugador de baloncesto que sale antes de un partido, y especialmente porque aquella noche no estaba solo. Pero yo fui el único que recibió ese trato”, alegó.

El jugador hizo una profunda reflexión sobre todo esto. “Creo que estas dos historias en Barcelona y Madrid dañaron mi reputación de mala manera. No soy el mismo chico. No soy el mismo jugador. Siempre aprendemos de nuestros errores. Mi prioridad ya es la familia y después del baloncesto”, dijo.

“Nunca repetiré lo mismo que hice con el Madrid. La gente piensa en mí como si fuese un criminal, pero yo no creo que sea ni mala persona ni mal compañero. Esos dos choques han repercutido en esta parte final de mi carrera deportiva”, aseguró.