La brutal rajada de Leo Messi al arbitraje: "No se saben la regla..."

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel fue protagonista en la contundente victoria por 0-3 del Orlando City sobre el Inter Miami, en un partido que dejó en evidencia la profunda crisis del equipo dirigido por Javier Mascherano, que acumula cinco derrotas en sus últimos siete compromisos entre la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf.

El gol de Muriel, anotado al minuto 43 tras un saque largo del portero Pedro Gallese, desnudó una vez más las carencias defensivas del conjunto de Miami, que, pese a contar con figuras de talla mundial como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, no encuentra solidez en su línea de fondo. Con este tanto, Muriel no solo abrió el marcador, sino que también demostró su calidad con un control exquisito y una definición certera ante el guardameta argentino Óscar Ustari.

Tras el encuentro, Lionel Messi no ocultó su frustración. En declaraciones a Apple TV, el astro argentino señaló errores arbitrales como uno de los factores que afectan al rendimiento del equipo. En particular, se refirió a la jugada previa al gol de Muriel, cuando el Inter Miami reclamó una cesión no sancionada al portero rival.

“El árbitro me dijo que no conocía bien la regla. De ahí vino el pelotazo y el gol. No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en jugadas puntuales. La MLS debería mirar eso”, afirmó el capitán rosarino.

Además, Messi reconoció el mal momento del equipo pero hizo un llamado a la unidad: “Ahora es cuando se va a ver si somos un verdadero equipo. Hay que estar más unidos que nunca para salir adelante. Tenemos con qué”.

La presión crece sobre Mascherano y sus dirigidos. La ilusión del Mundial de Clubes está en el horizonte, pero si no se endereza el camino pronto, ese objetivo también podría tambalearse.