Camavinga deja a todos alucinados. "Este chico lo hace todo bien"

Camavinga es uno de los pocos jugadores del Real Madrid que todavía no ha marcado gol esta temporada, pero la verdad es que ni falta que le hace, porque está aportando en todo lo demás. Se convirtió en imprescindible por un camino que ni él mismo esperaba, en el lateral izquierdo, un recurso de emergencia por la lesión de Mendy que se está convirtiendo en un hallazgo. Ante el Celta su despliegue fue brutal primero en defensa y al final, cuando entró Lucas Vázquez, en el centro del campo, donde tuvo unos minutos para disfrutar del todo. Recuperó once balones, firmó un 90 por ciento de efectividad en los pases y esprintó como un velocista para sacarle de los pies un balón a Aspas cuando se iba solo hacia Courtois. «Es muy polivalente, este chico hace todo bien, ha ido a buscar a Aspas, que no es precisamente lento, en una contra y le ha podido», explicaba el guardameta blanco sobre su compañero. «Seguro que no quiere jugar de lateral, pero defiende muy bien atrás, ahora ya no le sacan amarillas, ojalá pueda seguir dando este nivel y mejorando. Estamos contentos de tenerlo con nosotros», cerraba el portero, que otra vez mantuvo la portería a cero.

«Tiene una calidad extraordinaria, en los apoyos, con el balón, sin balón, tiene energía, es un jugador completo y como es completo puede jugar en cualquier posición con éxito», añadía Ancelotti sobre la actuación de Camavinga, que de niño tuvo que salir con su familia como refugiado de Angola, pero sobre el césped juega con alegría, moviendo la coleta como si lo que hace fuese fácil. Otra vez metió el entrenador del Madrid cinco cambios para refrescar al equipo, una unidad B que brilló con Asensio y Ceballos entre otros. Camavinga se mantuvo en el once porque pertenece a las dos unidades, a la A y a la B, y no se cansa de correr.

«Tenemos una plantilla larga que nos permite hacer rotaciones en un momento tan exigente de la temporada», se felicitaba Ancelotti, que metió un poco de presión al Barcelona para su partido de hoy frente al Atlético. A ocho puntos están los blancos que van a intentarlo hasta que haya una posibilidad.