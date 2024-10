Campazzo y la defensa del Madrid desgastan al Partizán (93-86)

En la primera jornada de la Euroliga el "Facu" Campazzo acabó en la calle en Múnich antes de tiempo. Su mosqueo con los árbitros -"falta de respeto"- en el final del partido le valió un encuentro de suspensión y una multa de 5.000 euros... pero la Euroliga le concedió la cautelar y el Partizán lo sufrió. Y menos mal que llegó la cautelar porque en el segundo cuarto Andrés Feliz se tuvo que retirar lesionado en el pie derecho. Con más de medio partido por delante, el Madrid quedó en las mejores manos posibles. Y el argentino (8 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias en 27:45 minutos) fue la clave para que los blancos sumaran su primera victoria europea de la temporada.

El Partizán tiene poquísimo que ver con el de anteriores temporadas. Todas las que eran sus piezas clave ya no están en Belgrado. Como dirían los clásicos a los serbios no los conoce "ni la madre que los parió". El trabajo de Zeljko Obradovic va a ser hercúleo si aspiran a meterse entre los mejores. Resistieron durante tres cuartos y con Tavares con cuatro faltas con 17 minutos de partido por delante. Pero Campazzo tocó a rebato, el equipo se puso a defender y en el comienzo del último cuarto el Madrid protagonizó un parcial de 15-0. La escapada llevó también la firma de Rathan-Mayes -anotó sus cuatro triples sin fallo-, de Musa, que hasta el tramo decisivo había estado casi desaparecido y de Ndiaye. El canterano logró que no se echara de menos por las faltas a Tavares e Ibaka y además sumó diez puntos. En el mejor partido de lo que va de temporada, el Madrid se estreno en Europa.

93. Real Madrid (24+26+18+25): Feliz (2), Musa (12), Hezonja (10), Ndiaye (10) y Tavares (8) -quinteto titular- Abalde (4), Campazzo (8), Rathan-Mayes (12), Deck (10), Ibaka (15) y Llull (2).

86. Partizán (24+23+17+22): Brown (12), Lundberg (6), Nakic (5), Bonga (6) y Davies (8) -quinteto titular- C. Jones (15), Ntilikina (11), Marinkovic (12), Pokusevski (0) y T. Jones (11).

Árbitros: Mogulkoc (Tur), Nedovic (Esl) y Trawicki (Pol). Eliminado Davies.

Incidencias: 9.428 espectadores en el WiZink Center. Partido correspondiente a la segunda jornada de la Euroliga.

2ª jornada: Mónaco, 85-Maccabi Tel Aviv, 79; Estrella Roja, 78-Baskonia, 71; Anadolu Efes, 78-Fenerbahçe, 83; ASVEL Villeurbanne, 87-Virtus Bolonia, 85; Panathinaikos, 94-Bayern Múnich, 79; Real Madrid, 93-Partizán, 86; Olympiacos-Zalgiris Kaunas (20:15); Barcelona-ALBA Berlín (20:30) y Armani Milán-París (20:30). (Todos en Movistar +).

Clasificación (victorias/derrotas): 1. Panathinaikos (2/0); 2. Mónaco (2/0); 3. Fenerbahçe (2/0); 4. Estrella Roja (2/0); 5. Zalgiris Kaunas (1/0); 6. Anadolu Efes (1/1); 7. Real Madrid (1/1); 8. Maccabi Tel Aviv (1/1); 9. Baskonia (1/1); 10. ASVEL Villeurbanne (1/1); 11. Bayern Múnich (1/1); 12. París (0/1); 13. Barcelona (0/1); 14. ALBA Berlín (0/1); 15. Partizán (0/2); 16. Virtus Bolonia (0/2); 17. Olympiacos (0/1); 18. Armani Milán (0/1).