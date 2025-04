El campeón de España que lo deja todo para enrolarse en el Ejército: así será su ingreso

La palabra guerra, sin duda, ha recobrado relevancia en el escenario internacional actual. La prolongada invasión de Rusia en Ucrania, la franja de Gaza en llamas, Líbano, Israel, etc., ha convertido la guerra en paisaje nuevamente y la comunidad internacional se mantiene en vilo. Si bien Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha iniciado conversaciones con Putin para solventar el conflicto internacional más cercano a la realidad española, la Unión Europea insiste en que Ucrania y los países que han respaldado su defensa deben ser parte fundamental de cualquier acuerdo.

Y en medio de escenario en el que se habla de la vuelta de la mili y de qué ciudadanos podrían ser reclutados en caso de un conflicto bélico, un deportista español ha sorprendido al cambiar los podios por el Ejército. En España, estamos acostumbrados a que nuestros soldados logren grandes éxitos deportivos y ahora un olímpico inicia el camino inverso.

Cumplir un sueño

El nadador granadino Carlos Garach, quien participó en los Juegos de París en las pruebas de 800 y 1.500 metros y en la de 10 kilómetros en aguas abiertas, ha decidido abandonar la natación temporalmente para emprender su carrera como militar, su "sueño desde pequeño".

Garach, de 20 años y actual campeón de España de 400 metros libres, asegura que deja "por un tiempo", la natación de forma profesional para enrolarse en el Ejército. "Es una decisión que llevo varios meses pensando. No ha sido una decisión fácil, pero creo que ahora mismo es la correcta. He decidido dejar por un tiempo la natación de forma profesional, no sé cuánto durará pero estoy seguro que volveré", relata el nadador del Club Natación Churriana en un publicación en Instagram.

"Hoy empiezo un nuevo capítulo en mi vida, centrándome en los míos y en mi sueño desde pequeño. En unos meses iniciaré mi carrera militar alejado de las piscinas", afirma.

El nadador granadino se estrenó como olímpico en París, donde participó en los 800, los 1.500 y el relevo 4x200, pruebas en las que quedó eliminado en las series clasificatorias. En la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas, se retiró antes de completar la cuarta vuelta al circuito en el río Sena.

En su mensaje de despedida, Garach muestra su agradecimiento a todos los estamentos de la natación y a quienes confiaron en él y le transmitieron su apoyo incondicional, entre ellos, su entrenador, Xavi Casademont (en palabras de Carlos, "la persona que me ha hecho ser el nadador que soy"), miembros de la Federación Española de Natación y familiares. "Siempre ha estado ahí y es la persona que me ha hecho ser el nadador que soy", asegura del que ha sido su preparador desde hace más de cuatro años.

También ha tenido unas emotivas palabras para su club: "Han sido un resguardo cuando todo se me caía encima. Ha sido, es y será un orgullo poder defender vuestros colores".

Así es el convenio entre el COE y el CSD

La incorporación de Garach es posible gracias a un convenio firmado el pasado mes de octubre entre el COE y el CSD. En virtud de este acuerdo, las Fuerzas Armadas facilita a los deportistas de alto nivel el ingreso en sus filas a través de sus procesos de selección para la escala de Tropa y Marinería, un paso adelante en la implicación del Ministerio de Defensa con el deporte de alto rendimiento.

“Este proyecto es algo que demanda el deporte español, sus deportistas de alto nivel y algo que nos iguala en la ayuda que otros países que tenemos como referentes dan a sus deportistas”, aseguró el presidente del Comité Olímpico Español durante su intervención.

Además, Alejandro Blanco resaltó la unión y sintonía con el Ministerio de Defensa: “Nos unen los valores que sentimos. Los valores por los que luchamos y peleamos. A través de esta unión y de la formación, entrar en las Fuerzas Armadas es asegurar el presente y el futuro de nuestros deportistas. Unidos podemos hacer muchas cosas. El prestigio de las Fuerzas Armadas y el prestigio del deporte español es la mejor imagen de este país. Juntos representamos a la mejor España”.

La ministra Margarita Robles añadió que “esta unión va a ser muy enriquecedora para los ejércitos y para los deportistas de alto nivel porque ambos mundos comparten unos valores de generosidad, entrega, disciplina y el amor a España”.

“Los españoles se sienten muy orgullosos de sus Fuerzas Armadas y muy orgullosos de sus deportistas de alto nivel, cuando uno obtiene una medalla, todos nos sentimos identificados”, sentenció Robles.

¿Qué deportistas pueden acceder?

Pueden postularse deportistas de primer nivel acreditados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) que tengan entre 18 y 29 años y hayan completado la enseñanza secundaria obligatoria (ESO).

Este colectivo contará con un beneficio adicional para acceder a 50 del total de plazas convocadas, con un baremo específico. No obstante, estas plazas no estarán reservadas exclusivamente para deportistas de alta competición.

Los que cumplan los requisitos pasarán por un centro de selección donde se evaluarán sus méritos. En una segunda fase, se someterán a pruebas físicas, médicas y psicológicas, al igual que los demás aspirantes. El siguiente paso será la incorporación a un centro docente militar, donde recibirán los conocimientos básicos de la profesión castrense antes de ser destinados a la unidad de su elección.

Una vez enrolados en las Fuerzas Armadas (FAS), los deportistas podrán quedarse en la escala de tropa y marinería hasta la edad de pase a la reserva, o promocionar a la escala de suboficiales u oficiales, donde no hay límite de edad de permanencia.