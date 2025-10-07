Una cantera viva con más de 160 jinetes y 180 caballos

En el V Andalucía October Tour, Dehesa Montenmedio acogió el Campeonato de España de Salto de Menores con más de 160 jinetes y 180 caballos procedentes de toda España.

Los primeros protagonistas fueron Lucía Valeros Sánchez, con "Vinca Jacob", en Infantiles; Pablo Movellán López, con "Centina de Maeza", en Juveniles y Carlos García Sánchez, que montando a "Coree" se impuso en el Trofeo Hipotels correspondiente a Juveniles*.

En la competición por equipos de las categorías Infantiles e Infantiles* se impuso el conjunto Andalucía FAH Rojo seguido del equipo vasco y de Madrid-Cibeles. En Juvenil 1*, Carlos García Sánchez confirmó su dominio junto a "Coree" con recorridos cargados de madurez. Le acompañaron en el podio Haizea Garmendia Ajuria y Uxue Arruza Rodríguez. En Juveniles, Paloma Rubio Muñoz y "Bip de I’Isle" se proclamaron Campeones de España. Marcos Bellés Marí fue plata e Izaro Junquera López completó el podio.

Entre los Infantiles, Ana Castro Godlewska se impuso con "Polidora" tras un desempate con Rosa Daniela de la Huerga Nechaeva y Jaime Suárez Vena, plata y bronce, respectivamente. En cuanto a las medallas por equipos en Alevines, el equipo vasco Guggenheim se impuso con limpios recorridos de todos sus componentes, seguidos por el también vasco Kursaal y el conjunto gallego, bronce.

En la jornada final, en Infantiles*, Lucas Morote Soria con "Carera des Brimbelles" se llevó el oro por delante de Vicente del Campo de Jove y Carmen Barinaga Mas. Una de las amazonas con más proyección a nivel nacional, Carmen Bernal, rozó las medallas y se colocó en el cuarto puesto de la clasificación final.

En Alevines, Aiora Gerekiz Etxeandia y "Baila du Veillon" completaron un fin de semana perfecto sumando al oro por equipos el título individual. Compartió podio con Ane López Peixoto y Maddi Arruza Rodríguez.

El equipo vasco Eguskilore se impuso en Juveniles por equipos al ser el único conjunto que completó las dos mangas sin penalizaciones. Madrid Alcalá y Cantabria cerraron el podio con la plata y el bronce.