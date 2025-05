Carmen Bernal, un bautizo internacional con 14 años

Carmen Bernales una de las mayores promesas del Salto español. Su debut con el equipo nacional en categoría Children con 14 años terminó con España llevándose la Copa de Naciones de Dehesa Montenmedio. "Fue una experiencia increíble, un sueño hecho realidad. Desde pequeña he soñado con vestir los colores de España, y poder hacerlo por primera vez fue emocionante. Me sentí muy arropada por el equipo y por mis caballos, que estuvieron a un gran nivel. Fue una mezcla de nervios, ilusión y muchísimo orgullo. Competir en una Copa de Naciones ya es un honor, pero ganarla en casa y con un equipo tan unido fue mágico. Me sentí parte de algo muy grande y fue una motivación enorme para seguir trabajando duro cada día", asegura.

En su primera cita internacional apunta que aprendió "a gestionar la presión, a confiar en mí misma, en mis caballos y también a trabajar en equipo.Compartir la experiencia con otros jinetes y entrenadores me hizo crecer tanto a nivel deportivo como personal". Carmen compitió con tres caballos: "Spotlight S", "Kiana de la Chapelle" y "Cabdal RT". "Cada uno es único y me aporta cosas distintas. ''Spotlight S'' es muy técnica y siempre está concentrada. Es una yegua muy buena para recorridos técnicos. ''Kiana de la Chapelle'' es muy sensible, rápida y con mucho corazón. Tiene una gran intuición y es ideal para pruebas exigentes. Tengo una conexión muy especial con ella. Nos entendemos a la perfección en pista, y siento que siempre da un extra por mí. ''Cabdal RT'' es el más joven, con mucho potencial. Lo estoy formando poco a poco para pruebas importantes. Los tres me ayudan a mantenerme competitiva y a poder planificar la temporada con más estrategia y variedad. Con cada uno tengo rutinas distintas: ''Spotlight'' necesita un calentamiento técnico y concentrado; ''Cabdal'' requiere uno más activo para entrar con energía y concentración y Kiana necesita un trabajo más relajado para que se sienta cómoda y fluya con naturalidad", afirma.

Carmen sigue asistiendo al colegio y monta tres días a la semana por las tardes. "Cuando salgo de clase me voy directa a la hípica. Aprovecho al máximo el tiempo para entrenar de forma variada: hago recorridos, ejercicios de flexibilidad, transiciones y también mucho trabajo de plano para mantener a los caballos ágiles y atentos. Los días que no monto, mis caballos siguen con su rutina: pueden salir al campo, trabajar a la cuerda o hacer ejercicios suaves con mi entrenador. También cuidamos mucho su estado físico, con atención al bienestar, alimentación y descanso. Aunque no esté con ellos todos los días, intento que cada sesión tenga un propósito claro", comenta la amazona. "Estoy enfocada en disfrutar el proceso, aprender de cada experiencia y rodearme de personas que me apoyan. Mis principales objetivos esta temporada son el Campeonato de Europa, el de España y seguir participando en Copas de Naciones con el equipo nacional porque se vive un ambiente de equipo que me encanta", asegura.

Uno de sus patrocinadores esta temporada es Sandoval Equestrian. "Sus prendas son comodísimas, se adaptan perfectamente al cuerpo y tienen un diseño elegante que me encanta. Los tejidos son de alta calidad, muy transpirables y resistentes, algo fundamental para las largas jornadas de entrenamiento", señala. Ahora Carmen aspira a "seguir avanzando de categoría, aprender de los mejores y convertirme en una amazona completa y profesional". Esta semana disputará su segunda Copa de Naciones con el equipo nacional.