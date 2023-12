Carolina Marín cae en la final del Torneo de Maestras: "La plata sabe a plata, pero me he demostrado..."

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha caído en la gran final de las Finales del Circuito Mundial de Bádminton, la Copa de Maestras, que se están disputando en Hangzhou (China), ante la taiwanesa Tai Tzu-Ying (12-21, 21-14, 21-18), que ha privado a la onubense del único gran título que le resta por añadir a su palmarés.

Después de enlazar cuatro victorias esta semana, la actual subcampeona del mundo cedió en el encuentro por el título de 'maestra' ante la número cuatro del mundo, que ya evitó que ganase el trofeo en 2020, la otra ocasión en la que la española llegó a la final. En el Hangzhou OSC Gymnasium, Marín arrancó con fuerza. Después de unos primeros intercambios, despegó con un parcial de 10-3 (14-7) que le permitió encarrilar un set que finalmente se acabó llevando en solo 21 minutos.

Ya en la segunda manga, llegó por delante al ecuador (11-9), pero la jugadora asiática reaccionó para firmar un 6-0 vital para igualar la contienda. En el tercer parcial, en el que la española gozó de hasta tres puntos de ventaja, Tzu-Ying volvió a remontar para acercarse al triunfo final. La onubense neutralizó dos puntos de partido, aunque no pudo evitar que la asiática se proclamase campeona en el tercero, tras una hora y 12 minutos de juego. De esta manera, Marín, campeona olímpica en Río 2016, tres veces campeona del mundo y seis de Europa, despide de manera agridulce una semana en la que sí ha demostrado su recuperación total tras dos graves lesiones de rodilla, lo que hace albergar esperanzas para los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Hemos quedado segundas. La verdad es que ahora me siento un poco frustrada de haber perdido la oportunidad de ganar esta final y este torneo por primea vez en mi carrera. Pero quiero quedarme con las cosas buenas, porque ha habido cosas muy buenas. Me he vuelto a demostrar a mí misma que estoy en el camino. Venía aquí sin ningún objetivo de resultados y me he demostrado a mí misma que quiero seguir luchando, que quiero seguir mejorando mi juego y, sobre todo, seguir mejorando esa parte mental en la que este año ha sido complicado", analizó Carolina. Y en ese sentido, añadió: "Quiero analizar partidos como el de hoy, seguir mejorando, no irme al marcador, que es lo que me ha pasado un poco en el segundo set y le he dado la oportunidad a ella de volver al partido, pero bueno, nos volvemos a casa con esta plata que sabe a plata, no a oro. Ahora toca descanso, recuperar energía, pasar las Navidades con la familia. Quiero dar las gracias por los ánimos en este año que ha sido de muchos altibajos".