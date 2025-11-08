Carrera Sprint Brasil: Norris, gana; Piastri, KO

Ganar un título de Fórmula 1 es algo sumamente complejo y mucho más cuando la pelea es contra un compañero de equipo. Este fin de semana en Brasil, Norris y Piastri volvían a jugarse una buena serie de puntos porque en Interlagos el formato de fin de semana incluye carrera sprint. Y esto significa que los entrenamientos libres se limitan a una sola sesión. Norris logró la “pole” de la Sprint y dejó a sus rivales en tercer lugar (Piastri) y sexto puesto (Verstappen).

Previamente, las condiciones de carrera no pintaban demasiado bien. Gran parte del trazado estaba bajo condiciones de seco, sin embargo, la entrada en recta y la delicada frenada del final, aunque no llovía, la pista se mantenía muy mojada debido al chaparrón caído minutos antes de la salida. Norris no falló en la arrancada y Antonelli, segundo, tampoco. Por detrás, sí hubo más lío, con Verstappen superando a Alonso y Hamilton pasando a dos rivales. El asfalto estaba bien salvo en la zona rápida de la recta, muy difícil, donde los pilotos reflejaron claramente sus precauciones.

Después de las primeras vueltas, con cierta cautela, Piastri empezó su ataque a Antonelli para, al menos, acabar segundo. Y poco después la presión le pudo. Cometió un error de conducción en la chicane de Senna, nada más terminar la recta, y se fue contra las protecciones. Golpe de efecto para el Mundial, aunque el botín de puntos no sea muy grande. Además, por detrás, con el mismo error y en el mismo sitio, también trompearon Hulkenberg y Colapinto. El desastre fue tal que la dirección de carrera debió suspender la Sprint con bandera roja para reparar las vallas de seguridad y retirar los monoplazas. Eso sí, el alemán pudo llegar a boxes y poder reparar gracias a la interrupción. Minutos después, vía radio, algunos pilotos reportaron que algún otro piloto (todos apuntaban a Norris) había metido más agua en la pista al pasar por la parte exterior del piano, algo que habría reducido la referencia en cuanto a agarre a otros como Piastri, Hulkenberg y Colapinto, que se salieron en el mismo lugar) y se salieron.

25 minutos después se reanudó la carrera, con Piastri fuera, y una variedad de compuesto de neumático muy relevante: con blando salieron Norris, Alonso, Stroll, Gasly y Albon mientras que el medio lo eligieron Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc y Hamilton. La salida fue lanzada, detrás del coche de seguridad, y Norris, algo apurado, pudo mantener la primera plaza a pesar de los ataques de Antonelli y Russell. Lo mejor de la salida fue el pique entre Alonso y Verstappen, que finalmente, por muy poco, se lo llevó el vigente campeón, que pudo conservar el cuarto puesto.

Poco después, por arriba, la carrera se estabilizó con Norris dominando la tabla por delante de Antonelli (que de vez en cuando se acercaba a zona de DRS para inquietar al británico) y algo más lejos Russell y Verstappen. La salsa de la Sprint la puso Alonso defendiéndose de Leclerc, con un coche superior. Al menos eso reflejaba en la pista. Pero, a poco del final, no pudo aguantar más, entre otras cosas, porque los blandos del asturiano dijeron “basta” frente a los medios del Ferrari, que aguantaron mejor y se convirtieron en la mejor opción.

Norris venció por delante de Antonelli y Russell con Verstappen en cuarto lugar y su rival directo, Piastri, fuera de combate. Alonso acabó sexto y Sainz, decimoquinto. La carrera acabó con bandera amarilla debido a un fuerte accidente de Bortoleto, que salió indemne.