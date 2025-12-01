"El Chiringuito" desvela el motivo del cabreo de Flick tras el partido

La victoria ante el Alavés no trajo consigo la tranquilidad esperada en el entorno del equipo dirigido por Hansi Flick. A pesar del buen resultado, el técnico alemán abandonó el estadio visiblemente molesto por lo sucedido en la banda. Según reveló el periodista de "El Chiringuito", José Álvarez, Flick terminó el encuentro “con rabia e impotencia por el trato del cuarto árbitro”, una declaración que ha generado amplio eco en el panorama futbolístico.

A lo largo del partido, Flick protagonizó varios intercambios tensos con el cuarto colegiado, a quien reprochó una actitud que consideraba excesivamente hostil. Desde avisos constantes hasta gestos de advertencia, el entrenador se sintió, según contaron desde su entorno, “desproporcionadamente vigilado” frente a situaciones similares que no habrían recibido la misma respuesta en el banquillo rival.

El momento más delicado llegó en la segunda parte, cuando una falta no señalada derivó en un contraataque del Alavés. Flick pidió explicaciones, y la reacción del cuarto árbitro —según quienes lo presenciaron— fue especialmente dura, lo que elevó la tensión en la zona técnica. Pese a que el equipo logró imponerse en el marcador, la sensación de injusticia quedó por encima de la satisfacción deportiva.

Durante la madrugada posterior al encuentro, José Álvarez amplió detalles en "El Chiringuito", donde explicó que el entrenador regresó al vestuario “visiblemente enfadado” y con la convicción de que el trato recibido no había sido el adecuado. El periodista matizó, sin embargo, que Flick suele ser respetuoso con el colectivo arbitral y que su enfado surgió de una situación que consideró excepcionalmente injusta.

Para zanjar el asunto, o quizá para profundizar en él, Flick comparecerá este lunes en rueda de prensa, donde explicará su versión de los hechos. El club espera que sus palabras aporten claridad y eviten que el episodio derive en una nueva controversia arbitral en plena temporada.