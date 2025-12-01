Guerra entre Red Bull y Mercedes por lo que ocurrió en Qatar: "Juzguen ustedes mismos..."

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó el Gran Premio de Catar este domingo por delante del un Oscar Piastri que llegará también con opciones de ser campeón a la última cita del Mundial, dentro de una semana en Abu Dabi, tras el cuarto puesto de Lando Norris en la mala estrategia de McLaren, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) fue tercero.

El mejor equipo del Mundial, campeón de Constructores los papaya, decidió de manera incomprensible no entrar a 'boxes' con el coche de seguridad y tuvo que pagar esa parada extra en las últimas vueltas. Pese a ser el mejor coche, el ritmo no fue suficiente como para mantenerse delante con ese déficit y Norris perdió su primera oportunidad matemática de ser campeón del mundo. El británico mantiene el liderato con 408 puntos y ahora Verstappen, quien no tiró la toalla una vez más, es segundo con 396, por los 392 de Piastri. El error de MacLaren convierte a Abu Dabi en una carrera de infarto en la que se decidirá el título.

Una maniobra sospechosa

Pero al margen del resultado, el desenlace del Gran Premio de Qatar estuvo marcado por una nueva escalada en la tensión entre Red Bull y Mercedes, después de que Helmut Marko acusara a Kimi Antonelli de favorecer a Lando Norris en la última vuelta, lo que provocó una respuesta contundente de Toto Wolff. La controversia se sumó a una carrera ya alterada por el accidente entre Pierre Gasly y Nico Hülkenberg, que obligó a los equipos a replantear sus estrategias y dejó a Red Bull en una posición ventajosa frente a McLaren.

En la penúltima vuelta, Antonelli se salió en una curva, lo que permitió a Norris adelantarlo y ganar una posición crucial para la lucha por el campeonato. Marko sugirió que no fue un error, sino un acto deliberado, e incluso afirmó que Antonelli le hizo señas para que pasara dos veces.

Una declaración que enfureció al director de Mercedes, Toto Wolff, que la calificó de de "absoluta tontería" y "estúpida". Señaló que Mercedes competía estrechamente con Red Bull por el segundo puesto del campeonato de constructores y que no perdería puntos intencionadamente.

«Lo dejó pasar. Fue demasiado ostentoso» declaró a Sky Sport.

El ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, también había sugerido por la radio del equipo que Antonelli "simplemente se detuvo y dejó pasar a Norris".

"Maldita sea, Helmut"

Después de la carrera, el director del equipo Mercedes se apresuró a defender a su piloto. "Maldito sea, Helmut. Esto es una completa tontería que me deja alucinado", dijo Wolff.

“Estamos luchando por el P2 en el campeonato, lo cual es importante para nosotros, y Kimi está luchando por un posible P3. ¿Qué tan tonto puedes ser para decir algo así?", añadió

Wolff también se refirió al mensaje de radio de Lambiase. El director de Mercedes declaró haber hablado con el ingeniero de Verstappen, Gianpiero Lambiase, quien inicialmente señaló que el incidente era muysospechoso. Sin embargo, Wolff explicó que, tras revisar los datos y hablar con Lambiase, quedó claro que Antonelli simplemente había cometido un error. ¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué siquiera pensaríamos en interferir en un campeonato de pilotos? O sea, realmente necesitas revisarte a ti mismo si ves fantasmas" le espetó.

A pesar de la rotunda negativa de Mercedes, Marko se mantiene firme en sus acusaciones, instando a la gente a ver las imágenes para constatar el incidente con sus propios ojos. "Juzguen ustedes mismos", sentenció

Actualmente, Mercedes tiene una ventaja de 33 puntos sobre Red Bull en el campeonato de constructores, mientras que Norris llega a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre el ganador del Gran Premio de Qatar, Verstappen, y Oscar Piastri está cuatro puntos por detrás.