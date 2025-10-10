Christian Horner dará un discurso sobre sus primeros planes

Los primeros pasos del que será su reinicio profesional se están trazando mientras Horner confirma que reaparecerá ante el público. A sus 51 años, aceptó ser el orador principal en el Salón Europeo del Automóvil, que será inaugurado en Dublín a finales de enero de 2026, y su intervención está programada para el sábado 31, el primer día del evento.

Durante más de dos décadas al mando de Red Bull, Horner acumuló victorias, títulos y polémicas. Ahora, quiere aprovechar este momento para compartir su experiencia: reflexionar sobre el futuro del automovilismo, la innovación y los retos que afronta la industria. Será una de sus primeras apariciones importantes desde que dejó sus funciones operativas en la escudería en julio pasado.

“Es un honor para mí unirme al Salón Europeo del Automóvil inaugural”, declaró. “Irlanda tiene una rica herencia en el deporte del motor. Espero entablar debates sobre el futuro del rendimiento, la innovación y las personas que impulsan el cambio en nuestro deporte.”

Fuentes cercanas afirman que Horner ha iniciado contactos con varios propietarios de equipos de Fórmula 1, aunque hasta ahora no hay confirmaciones de que vaya a asumir un rol operativo o realizar inversiones sustanciales en una escudería. En el circuito de Marina Bay se comentó: “Christian está llamando a casi todos los propietarios de equipos… no hay planes confirmados para participación operativa ni inversión futura”.

Por otro lado, James Vowles, director del equipo Williams, dijo que estaría abierto a una conversación con Horner, pero dejó claro que no ve razón para modificar la estructura de su escudería actual. “Estamos muy contentos con lo que tenemos y cómo funciona. No considero que haya necesidad de cambios al respecto”.