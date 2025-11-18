El equipo Israel se borra de las redes sociales y anuncia la salida de Chris Froome

El proceso de transformación del equipo Israel Premier Tech ya no tiene vuelta atrás. De hecho, está en un momento clave. Tras la retirada de Premier Tech, la formación que compitió en 2025 bajo bandera del país hebreo afronta la fase definitiva para un cambio que rompa con la identidad israelí e inaugure un nuevo tiempo que aplaque la imagen adversa que ha generado a lo largo del mundo.

Y es que la estructura lleva ahora casi tres meses de profundos cambios internos que empezaron con las primeras protestas de activistas propalestinos en la Vuelta a España, una acción que llevó al equipo a adoptar diferentes medidas que nunca fueron suficientes. Desde la eliminación del nombre del país en sus autobuses hasta la renuncia a varias carreras en la parte final del calendario por temor a que se replicasen las protestas.

El último paso ha sido desaparecer de las redes sociales. Así, la cuenta oficial del equipo ha sido borrada tanto de X -antiguo Twitter- como de Instagram, como paso previo a anunciar su nueva nomenclatura para la próxima temporada. Eso sí, todo apunta a que hay patrocinadores interesados en vincularse al equipo, pues han pedido la licencia WorldTour para el trienio 2026-2028. Una licencia que han conseguido por méritos deportivos.

Además de salir de Internet, el IPT -nuevo nombre con el que han pedido la inscripción a la UCI, pero que cambiará una vez que se anuncien los patrocinadores definitivos- ha anunciado seis bajas en su plantilla. Nombres, muchos de ellos, con peso en el pelotón internacional.

El primero y más importante, por lo que ha significado para el ciclismo, es el de Chris Froome. El británico, ganador de cuatro Tours de Francia, un Giro y una Vuelta, ha sido probablemente el peor fichaje en términos de inversión y rendimiento deportivo. Sufrió dos accidentes de grave consideración que lo dejaron muy mermado y no logró rendir a buen nivel en ningún momento. De hecho, en toda su andadura en Israel no logró victoria alguna.

Quizá todo lo opuesto sea Mike Woods, el escalador canadiense que ha ganado una etapa del Tour y otra de la Vuelta a España con los colores del Israel y ha anunciado su retirada en diciembre. El velocista Pascal Ackermann -rumbo al Jayco-AlUla-, Riley Pickrell, Michael Schwarzmann y el joven Matthew Riccitello -quinto y maillot blanco en la última Vuelta a España- son las otras piezas que dejarán el equipo. Actualmente, la plantilla consta de 21 ciclistas, con la presencia del español Pau Martí, un joven talento de 20 años.