Iker Jiménez: "Así levantaba a un país unido. Así nos hacía sentirnos orgullosos del indomable espíritu español"

En los últimos días, Iker Jiménez ha mostrado toda su admiración hacia Pedro "Perico" Delgado. El presentador de Cuarto Milenio compartió en su programa una fotografía junto al exciclista, mostrando así no solo una imagen entrañable, sino también un vínculo personal y emocional que ha cultivado desde la infancia.

Iker no se limitó a una simple anécdota o a una referencia nostálgica: se volcó con Perico de una manera sentida, admirativa y honesta. En su espacio televisivo, recordó con cariño cómo el nombre de Delgado marcó su juventud y tuvo un reconocimiento del papel simbólico que desempeñó el ciclista en una España que encontraba en él una razón para emocionarse colectivamente.

Controvertido Pedro Delgado

Durante la última edición de La Vuelta, Pedro Delgado fue objeto de controversia tras unas declaraciones que hizo en relación con las protestas propalestinas que se manifestaban en las etapas. El exdeportista no se mordió la lengua y criticó abiertamente a los manifestantes, tildándolos de “antisistema” y asegurando que “solo quieren bronca”, acusándolos de usar el conflicto en Gaza como un pretexto para agitar y confrontar sin preocuparse realmente por el sufrimiento de la población afectada.

Estas declaraciones encendieron las redes sociales y los medios, generando una ola de reacciones encontradas. Algunos lo apoyaron con firmeza; otros lo cuestionaron duramente. En medio del torbellino mediático, Iker Jiménez salió al paso con una defensa clara y nostálgica. Recordó aquellos veranos en los que Perico "nos levantaba de la siesta" con sus escapadas legendarias en el Tour de Francia-

La nostalgia de Iker Jiménez

“Perico nos hacía sentirnos orgullosos del indomable espíritu español”, escribió Iker en un tuit que acompañó con un vídeo antiguo en el que se ve a Delgado atacando con furia en la montaña mientras vestía el maillot amarillo. El mensaje, publicado con entusiasmo, decía: "Muchísimas personas me preguntan desde ayer cómo corría el gran Perico. Este increíble documento pone imagen a mis palabras. Así atacaba siendo líder en el Tour. Así levantaba a un país unido. Así nos hacía sentirnos orgullosos del indomable espíritu español. Gracias por tanto."

Con este gesto, Iker no solo rindió homenaje al ciclista, sino que también hizo una reflexión más amplia sobre el clima social que atraviesa España. Lamentó la creciente polarización que, según él, impide el diálogo y convierte cualquier opinión personal en una excusa para el linchamiento público.

La intervención de Iker, más allá de lo anecdótico o afectivo, abrió también una ventana hacia la España emocional, esa que vibra con sus deportistas, que se emociona con los recuerdos.