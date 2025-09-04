Pedro Delgado apunta a Trump tras otra protesta en La Vuelta por Gaza: "Que se la hagan a él y no a los ciclistas"

No es la primera vez en esta edición de la Vuelta a España que el ciclismo y el deporte pasa a un segundo plano debido a la polémica participación del equipo Israel-Premier Tech en la tercera grande de la temporada. Ayer se vivió uno de los momentos más tensos en la línea de meta, provocando que la dirección de carrera neutralizase la llegada a Bilbao, estableciendo los tiempos finales a tres kilómetros de la meta. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que deja muchas opiniones al respecto debido a la complejidad del asunto (el conflicto Israel-Palestina). Una de las opiniones más controvertidas se dió durante la retransmisión de RTVE cuando se producían las protestas en las calles de la capital de Vizcaya. Pedro Delgado, campeón de la ronda española en dos ocasiones más un entorchado del Tour de Francia, espetó unas polémicas declaraciones, que sorprendieron sobre todo por a quien pedía explicaciones de lo ocurrido ayer en Bilbao, nada más y nada menos, que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

"El único que puede cortar el bacalao"

Pedro Delgado expresó que lamentaba los incidentes ocurridos en La Vuelta, reconociendo que las protestas ya habían dejado clara su postura y que la sociedad es consciente de la gravedad de lo que sucede en Palestina. Sin embargo, señaló que la carrera se está viendo afectada por estas acciones impulsadas por distintos colectivos y, tras la intervención de las autoridades y la reanudación de la etapa, ironizó diciendo que con ello “ya estaba resuelto el problema de Israel y Palestina”. Además, insistió en que una competición ciclista no cambiará la situación en Gaza y que la responsabilidad real recae en potencias como Estados Unidos, mencionando incluso a Donald Trump como uno de los actores decisivos, a quien, según él, deberían dirigirse las protestas en lugar de interrumpir a los ciclistas.