Luis León Sánchez completa su trilogía del desierto

Luis León Sánchez ya es el ganador de la Titan Desert Almería 25. El murciano supo mantener la ventaja que le dio el minuto de bonificación conseguido el sábado en el Skoda Challenge al marcar el mejor tiempo en la subida a Velefique. El año pasado reventó una rueda en el descenso de ese mismo puerto, pero esta vez ha sabido sortear los infortunios para completar la trilogía del desierto. Ya había ganado en Marruecos y en Arabia Saudí y le faltaba Almería para imponerse en todas las versiones de la Titan Desert.

Luisle se ha impuesto en la general sin ganar ninguna etapa. Las dos primeras fueron para Maté, aunque llegaron los dos juntos, la tercera la ganó Haimar Zubeldia y la última se la ha llevado Noel Martín, un veterano que ya tenía dos victorias parciales en Marruecos. Maté pinchó en la última etapa y acabó perdiendo posiciones en la general.

Pero Luisle no es demasiado ambicioso. «Desde que me retiré siempre digo que todo lo que tenía que ganar o que perder lo hice en profesionales. Intento sacar de mi cabeza esas palabras, ganar o perder, vengo a divertirme», confiesa. Y demuestra su generosidad en cada momento. El trofeo por imponerse en el Skoda Challenge se lo entregó a un compañero de equipo, Guillermo Prieto, un ciclista que pedalea con una prótesis en una pierna y que pasó algunas dificultades en esa subida a Velefique. «Estuve hablando con él después de la etapa. Tenemos la suerte de estar todos en el mismo hotel, de compartir cada uno su experiencia y me dijo que lo había pasado muy mal, no se esperaba la última rampa del cortafuegos, que la tuvo que subir andando. Con la minusvalía que tiene, que le falta una pierna, para él fue todavía peor. Tuvo la suerte de encontrarse a gente que estaba viendo ahí la carrera y le pudo ayudar a subir. Creo que él es muchísimo más merecedor que yo de ese trofeo y creo que es bonito también para él», explica el ganador de la Titan Desert Almería. Un gesto parecido tuvo ya en Arabia al entregar el maillot de ganador al participante más veterano de la carrera.

Luisle se muestra feliz por ganar, pero sobre todo por poder divertirse en una carrera como la Titan, con un ambiente tan alejado de la exigencia del ciclismo profesional. «Almería fue la primera que hice en el mundo Titan. Al principio vine aquí como novato, pagué la inexperiencia. Me faltaba técnica, me faltaba saber navegar, me faltaba de todo. Viví aprendiendo paso a paso, día a día, y al final esa experiencia hace que te diviertas un poco más encima de la bicicleta. Para mí todo es nuevo, vengo aquí a disfrutar. Ha sido un día muy bonito, el tiempo ha acompañado mucho, me he vuelto a reencontrar con gente que conocía de otros años. Y, como siempre, poder representar a grandes empresas como las que represento, sentirme querido por todos es lo que me llevo a casa y eso es lo importante para mí», reconoce Luisle. «Estoy conociendo a gente nueva, gente de otro ámbito empresarial y también deportivo. Han sido muchos años también en un círculo cerrado del mundo profesional dentro del ciclismo y también apetece conocer otras historias. Me divierto mucho, puedo hablar con muchos ciclistas de mentalidad diferente y la psicología de este nuevo mundo también es interesante para mi. Para mí la Titan es un divertimento, el placer de pedalear», añade.

Luis León, ganador de cuatro etapas en el Tour ya tiene tres victorias en la general de la Titan en sus diferentes versiones. Y mañana, «con la cabeza tranquila», regresará a la normalidad. «A llevar a los niños al cole y a hacer vida normal de padre».