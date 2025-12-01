La próxima revolución de fechas que afronta el ciclismo profesional

Posiblemente no será algo inmediato, pero el ciclismo está próximo a vivir una nueva revolución. Que es algo que suele ocurrir más o menos cada tres o cuatro años. Cuando no es una institución es otra y, si ninguna realiza una propuesta de calado, son los ciclistas los que aprovechan para dar su punto de vista de hacia dónde debería ir este deporte.

El último mensaje que se repite como un globo sonda en todos los círculos ciclistas versa en torno al calendario. Y es que, sin ir más lejos, el gran 'capo' del pelotón profesional ha lanzado la idea de introducir cambios en el devenir de la temporada.

Afectaría principalmente al tramo europeo del calendario -todavía muy mayoritario, a diferencia de otros deportes-, y la razón es climática: "El calendario está pensado para un clima que ya no existe. Y, si cambia el clima, deben cambiar también las carreras".

La primera medida de Pogacar pasa por invertir la fecha entre el Giro de Italia y LaVuelta. Y es que no es raro ver alguna reducción drástica de etapa por la nieve en las montañas más altas de la carrera, y también unas temperaturas asfixiantes en la ronda española, que se disputa en agosto y septiembre. "Sería mucho mejor por temperatura, y para poder acudir", dijo el astro esloveno.

El primero que ha recogido el guante ha sido Adam Hansen, ex ciclista y ahora presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales: "Quien haya sufrido el Giro bajo la nieve o una Vuelta asfixiante sabrá de lo que hablo". Para Hansen, la "tradición" está suponiendo "un freno". Y es que el 'aussie' va más allá. No se queda en el intercambio entre las dos grandes.

Su propuesta, más ambiciosa, pasa por retrasar durante dos semanas todo el calendario europeo: "Los inviernos se atrasan, los veranos se desplazan y la climatología actual no cuadra con las fechas históricas de las carreras. Hansen no llegó a hablar de plazos, pero el mensaje ya va empezando a calar. Entre los argumentos a favor del cambio, se detalla que los ciclistas podrían descansar de verdad en Navidad y empezar después la temporada con más margen.

Este cambio haría que el calendario español empezase ya más bien a mediados de febrero. Actualmente, la primera carrera oficial será la Classica Camp de Morverdre, que se disputará el 23 de enero del año que viene.